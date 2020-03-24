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24 марта • обновлено в 20:25
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До конца не хотели: Беленюк поделился мнением о переносе Олимпиады-2020

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Япония не выдержала натиска в отношении переноса Олимпиаду-2020, предложив сдвинуть Игры на следующее лето.

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Предстоящая Олимпиада рассматривалась как последний большой турнир для звездного украинского греко-римского борца Жана Беленюка, который собирался завершать карьеру после Игр в Токио. Но теперь прощание Беленюка со спортом откладывается, и борец готов ждать еще лишний год, спокойно восприняв перенос.

"Предполагал, что такой вариант развития событий вполне возможен. Поэтому эта новость была вполне ожидаема для меня. Единственное, когда ты уже видишь новость как факт, задумываешь об этом конкретнее. В первую очередь хочется надеяться, что проделанная работа на протяжении последнего года не пройдет зря, а заложенная база будет полезной для меня в подготовке уже к Олимпиаде-2021. Так что надеемся, что все приложенные усилия и пролитый пот были не напрасны", - сказал Беленюка в комментарии OBOZREVATEL.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

24tv.ua

"В целом же перенос Олимпиады – полностью адекватное решение, оценивая нынешнюю ситуацию в мире. И подставлять под риск жизни спортсменов и массы зрителей, приезжающих на Игры, того не стоит – в приоритете должна быть человеческая жизнь. Поэтому и видим разумное решение, хотя я уверен, что МОК до конца не хотел откладывать проведение Олимпийских игр, борясь до последнего. Но форс-мажорные обстоятельства все-таки вносят неприятные изменения в спортивную жизнь всей планеты".

Беленюк является 4-кратным призером чемпионатов Европы, столько же выигрывая медали и на чемпионате мира в своей весовой категории до 85 кг. Также у Беленюка есть "серебро" Олимпиады-2016 в Рио. Но в 2019-м Жан решил открыть для себя новую деятельность, став народным депутатом в составе партии "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, Беленюк прокомментировал скандальное видео Ломаченко с российским спецназом

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Олимпиада-2020 Коронавирус
Персона
Жан Беленюк
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