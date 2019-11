На турнире MMA на бой выпустили 12-летних девочек - видеофакт

В Спокане (США), прошел турнир по смешанным единоборствам Conquest of the Cage Krem 2, а рамках которого состоялся бой между 12-летними девочками – Дариной Глассберн и Лолой Попадатос.

Поединок прошел по аматорским правилам MMA – без ударов локтями и коленями в голову и больше напоминал заворушку школьных подруг. В итоге девочки обошлись вообще без ударов, а победу болевым приемом добыла Лола.

Lola Papdatos defeats Darina Glassburn at Conquest of the Cage. A sweet moment of sportsmanship between the 12-year-olds following the match. pic.twitter.com/n8B06nO54I