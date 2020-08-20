Чего Украина добилась в спорте за 29 лет: тренды в цифрах ко Дню Независимости

За 29 лет Независимости украинский спорт отметился точечными успехами и накопил системные проблемы.

В принципе мало кто даже среди руководящих спортивных функционеров задумывается о месте спорта в жизни страны, его социальном и экономическом потенциале. И о взаимном влиянии спорта на страну и страны на спорт. На спорт у нас смотрят только в измерении соревнований, результатов и статистики высших достижений. Но есть еще измерение смыслов и идей, которым традиционно пренебрегают. А именно оно может объяснить результаты и тенденции, дать оценку и обозначить перспективы.

В плоскости фактов все известно и ясно. Если кто-нибудь станет говорить о плачевном состоянии украинского спорта, ему быстро назовут имена великих чемпионов — от братьев Кличко и Андрея Шевченко до Василия Ломаченко и Ольги Харлан, напомнят о проведении Евро-2012 и успехах наших паралимпийцев. И предложат не злопыхательствовать.

Однако нужно четко понимать, что спорт решает три основные задачи: 1) здоровья нации; 2) сопричастности и веры в собственные силы (у нас часто применяют словосочетание "престиж нации"), 3) поддержку и развитие моделей поведения, позволяющих достойно конкурировать в меняющемся мире (воспитание). И если посмотреть на 29 лет украинского спорта с этой позиции, картина будет далеко не радужной.

В мировом рейтинге качества жизни глобальной базы данных Numbeo Украина заняла 62-е место. В мировом рейтинге ВВП (список ООН) наша страна — 59-я. В мировом рейтинге здоровья (компания Bloomberg) — 93-я (из 169). На этом фоне 32-е место Украины в сводном олимпийском рейтинге выглядит вроде пристойно. То есть, украинский спорт соответствует общему уровню развития страны.

Проблема в том, что украинский спорт до сих пор существует по советским принципам, управляется государством и объективно в основном доедает советское наследие в виде инфраструктуры и кадров.

Советская система спорта была эффективна для своего времени и своего общества — когда спорт был одним из приоритетов государства, выступал как инструмент престижа и показатель превосходства социалистического строя. В условиях тоталитарного государства обеспечивалась массовость на входе и достигались результаты на выходе. В суверенной демократической и рыночной Украине такая система не работает и продуктивной быть не может.

Наш спорт сегодня являет собой не гармоничный симбиоз государственного, общественного и частного сектора как в передовых странах, а уродливый гибрид, где элементы современных подходов растворяются в инерционной постсоветской системе.

Украинская спортивная система — отдельный закрытый кластер, слабо связанный с остальными сферами жизни страны. И сам он состоит из кластеров (Министерство спорта, Национальный олимпийский комитет, Спортивный комитет, федерации по видам спорта, физкультурно-спортивные общества, детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ), паралимпийский спорт и т.п.), замкнутых на самих себя.

Что это дает и к чему приводит — давайте посмотрим.

129 медалей. О чем говорит счет на табло?

Что касается статистики, то сами по себе цифры не всегда красноречивы. Например, по данным Минспорта, в Украине сегодня имеется почти 97 тысяч объектов спортивной инфраструктуры. Это много или мало? Хорошо или плохо? К тому же в этой цифре в одну кучу свалены и НСК "Олимпийский", и дворовые площадки, и бассейны в ТРЦ. И 60% от этого составляют школьные площадки. А вот тот факт, что в Украине нет ни одного (!) крытого спортивного комплекса, который отвечал бы современным международным стандартам, говорит гораздо ярче и обозначает несомненную проблему.

Или, скажем, средства на спорт, выделенные из центрального и местного бюджетов, в олимпийском 2008-м году составляли 2, 064 млрд грн, а в олимпийском 2016-м — 4,528 млрд. Прогресс, не правда ли? Да только в долларовом измерении за счет разницы курса получаем: в 2008-м — 412,8 млн долл., а в 2016-м — 181,1 млн. Прогресс?

К тому же у нас порой невозможно найти интегральные данные по разным важным показателям. Они размазаны по тем самым отдельным кластерам, по ведомствам, каждое из которых зациклено только на себе.

Впрочем, есть цифры неоспоримые. Так, начиная с 1994 года, украинские спортсмены завоевали на летних и зимних Олимпиадах 129 медалей (38 золотых, 32 серебряных, 59 бронзовых).

Однако динамика результатов оптимизма не вызывает (см. таблицы).

Как видим, результаты ощутимо падают. Причиной тому представляется то, что у нас не сформулирован ответ на вопрос: какие задачи и как решает спорт; не принята ни одна комплексная программа развития спорта ни на одном из трех направлений (здоровье, сопричастность и вера в собственные силы, поддержка и развитие моделей поведения). То есть, за 29 лет цели спорта в нашей стране так и не определены. А проблемы и недостатки спрятаны за блеском некоторого числа медалей.

И символом украинского спорта можно считать олимпийское золото фристайлиста Александра Абраменко (Пхенчхан-2018) на фоне трамплина в Николаеве, на котором он начинал свой взлет, и который давно заржавел и развалился.

Будем здоровы? В спорте лишь каждый 7-й украинец

В плане здоровья нации Украине сегодня хвастаться нечем. Мы занимаем в мире 93-е место по уровню здоровья и 118-е — по продолжительности жизни.

В информационном справочнике "Україна спортивна-2018" отмечается, что всего 14,29% населения Украины регулярно занимаются спортом (для сравнения — в скандинавских странах этот показатель составляет 75%). Из 7 млн детей школьного возраста здоровыми приходят в школу 70%, а выходят — менее 10%. Лишь 10% украинских детей занимается спортом. Количество уроков физкультуры в школе уменьшается (два-три в неделю вместо необходимых шести).

У нас существует порочная пирамида. Согласно данным Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко, если среди детей 10-11 лет физической активностью ежедневно занимаются 30%, то среди 16-17-летних их всего 17%. Лишь каждый седьмой студент украинских вузов (14%) занимается спортом. Ко взрослому, а затем пожилому возрасту этот показатель еще больше снижается.

Это, конечно, общемировая проблема. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска смерти в мире. По оценке экспертов, в Польше спортом регулярно занимаются лишь 28% жителей, а в Великобритании всего треть населения занимается спортом необходимые 2,5 часа в неделю. Но все равно это гораздо выше показателей Украины.

Занятия спортом прочно связаны с укреплением здоровья и профилактикой болезней. А в экономическом плане быть здоровой нацией — рационально и выгодно. Хорошее здоровье позволяет экономить в расходах на медицину. Отметим, что в 2020 году бюджет Министерства спорта в 37 (!) раз меньше бюджета Минздрава — 3,07 млрд грн против 114 млрд соответственно.

В то же время массовый спорт — основа здоровья нации — остается вне приоритетов государственной политики. Так, расходы Минспорта Украины на массовый спорт (5 млн грн в 2019-м) находятся в рамках статистической погрешности от его бюджета. Не вкладываемся в спорт, а потом тратимся на лечение.

Маленькие украинцы занимаются спортом. 048.ua

Равнение на знамя! Иногда — на чужое

Когда в крупных международных соревнованиях побеждают украинские спортсмены, когда поднимается наш флаг и звучит наш гимн — это работает на престиж нации, на узнаваемость и авторитет Украины в мире. Критерий успешности и главный результат здесь — позитивные эмоции, чувство сопричастности, вдохновение и мотивация для молодого поколения.

Престиж нации — сфера спорта высших достижений, профессионального спорта. Именно сюда государство в лице Министерства молодежи и спорта направляет главные ресурсы. В 2019 году из общих расходов ММС (3,6 млрд грн) на спорт высших достижений было выделено 74%.

В целом расходы Украины на спорт из бюджетов всех уровней (центральный, местные, ведомственные) сегодня достигли около 11 млрд грн. Но дело не в абсолютных цифрах, а в том, насколько рационально и эффективно они расходуются.

Прежде всего, сама такая опека над спортом высших достижений со стороны государства не отвечает современным условиям. В цивилизованных странах, где соблюдается принцип автономии спорта, спортом высших достижений занимаются федерации по видам спорта в координации с Национальными олимпийскими комитетами; а ведущие спортсмены готовятся не в государственных структурах типа наших постсоветских ДЮСШ, ШВСМ и окологосударственных физкультурно-спортивных обществ, а в приватных клубах.

В Украине же спортивные федерации (всего свыше 160), за редким исключениям, являются не самодостаточными общественными организациями, а структурами, сидящими на государственном финансировании и зависимыми от госчиновников. Есть Национальный олимпийский комитет, Национальный комитет спорта инвалидов, Спортивный комитет (неолимпийские виды спорта) — те самые кластеры, которые решают свои локальные задачи и лоббируют свои интересы. В целом мы сегодня имеем сложную и непрозрачную систему управления и взаимодействия в отрасли, негативно влияющей на уровень достижений украинских спортсменов.

Еще одна проблема — распыление государственных средств, направляемых на поддержку множества видов спорта, не очень популярных в нашей стране, в которых Украина не имеет ни высоких достижений, ни массовости. Когда пусть даже немалые суммы размазываются тонким слоем по большому числу неэффективных структур, снижаются спортивные результаты страны.

Одним из следствий этого стало то, что за годы независимости свыше 140 украинских профессиональных спортсменов сменили гражданство и выступали за сборные других стран. Обратный процесс насчитывает единичные случаи.

Поэтому часто можно услышать, что успехи украинских спортсменов являются не следствием работы системы, а результатом сочетания таланта и труда спортсменов с мастерством и энтузиазмом тренеров. И приходят эти победы не благодаря, а вопреки.

Конечно, производство таких звезд как Элина Свитолина, Олег Верняев, Дарья Белодед, невозможно поставить на поток. Но создать по всей стране оптимальные условия для их появления и реализации — задача реальная.

Элина Свитолина – лучшая теннисистка Украины

Спорт как система поддержки и развития моделей поведения

Спорт не только развивает физические и психические способности и возможности людей. Он по своей сути прививает понятие честной борьбы по четким правилам, формирует чувство солидарности. Спорт учит дисциплине и самодисциплине, учит уважать наставников и мастеров, учит преодолевать трудности и вести здоровый образ жизни.

Организованная по современным подходам спортивная система может способствовать формированию в Украине людей цивилизованного общества — законопослушных и непримиримых к нарушениям правил.

Конечно, в спорте присутствует немало нарушений и злоупотреблений. Достаточно упомянуть проблему допинга, где Украина сегодня занимает позорное третье место в мире по числу положительных допинг-проб (после России и Беларуси). Но в спорте "нечестная игра" является недопустимой и постыдной, сурово преследуется. Достижение победы грязными методами осуждается. И все это должно оказывать соответствующее воспитательное влияние на всех нас.

Спорт — один из важнейших элементов системы построения доверия и готовности к солидарным действиям в обществе. Это особенно важно при той разобщенности, какая наблюдается у нас. Запуск в Украине школьных турниров и лиг по разным видам спорта (прежде всего — командным) поможет перезнакомить миллионы школьников из разных регионов страны и способствовать взаимопониманию и расширению кругозора.

97 тысяч спортивных локаций. А где принимать чемпионаты мира?

В Украине имеется почти 97 тысяч объектов спортивной инфраструктуры всех форм собственности — государственные, муниципальные, ведомственные, приватные. Но при этом у нас нет ни одного современного спортивного комплекса. Исключение могут составить разве что харьковский дворец спорта "Локомотив" и комплекс "Олимп" в Южном. Но вместительность их трибун (две тысячи мест) не отвечает мировым стандартам. А, например, в Стамбуле есть целых шесть арен такого уровня, со всеми параметрами, необходимыми для проведения крупных международных турниров (включая места и удобства для инвалидов, зону прессы, фуд-зону и т.п.).

Дворец спорта "Локомотив" в Южном принимает матчи БК "Химик". khimik.com.ua

Советские дворцы спорта в наших городах давно устарели, и даже после реконструкций и ремонтов не соответствуют современным требованиям. И за годы независимости не построено ни одного многофункционального зала, где можно было бы принять международные соревнования высокого уровня.

Кроме того, в Украине в четыре раза меньше площадей бассейнов, чем предусмотрено нормативами.

Единственной национальной программой, реализованной за годы независимости в полном объеме, можно назвать только футбольный чемпионат Евро-2012. Да и то арены, построенные к турниру, являются убыточными и сегодня имеют многомиллионные долги.

В рамках программы "Хоккей Украины", принятой Кабинетом министров в 2007 году, планировалось построить за десять лет 60 ледовых арен с искусственным льдом — скромных, но функциональных. На эти цели предполагалось привлечь 170 млн долл. (из них — 66 млн из госбюджета, остальное — от приватных партнеров в городах). За семь лет удалось построить 11 арен. Две арены в Донецке и одна в Луганске из-за войны на Донбассе в 2014 году выбыли из строя, а арена в Севастополе не была достроена из-за аннексии Крыма. В 2014 году программа была свернута в связи с дефицитом средств из-за войны.

Украине безусловно необходимы современные спортивные комплексы и арены, бассейны и корты, манежи и треки. С учетом местных возможностей и традиций. И обязательно — доступные поля и площадки для массового спорта по всей стране.

А пока что наши ведущие спортсмены готовятся к стартам на зарубежных базах и объектах.

Игровые виды спорта: живем воспоминаниями

Спорт номер один в Украине — это, конечно, футбол. В любимой игре миллионов мы за годы независимости можем гордиться выходом "Динамо" в полуфинал Лиги чемпионов (1999), "Золотым мячом" Андрея Шевченко (2004), выходом сборной Украины в четвертьфинал чемпионата мира (2006), победой "Шахтера" в Кубке УЕФА (2009), победой молодежной сборной на чемпионате мира (2019).

Андрей Шевченко в форме "Милана"

Но это, конечно, если считать представителями украинского спорта бразильских игроков и румынского тренера "Шахтера". Да и Шевченко стал лучшим футболистом Европы за счет успешных выступлений в итальянском "Милане". Такую же картину гордости украинскими спортсменами, блеснувшими в зарубежных клубах, можно увидеть и в других игровых видах спорта: хоккеист Руслан Федотенко дважды выигрывал Кубок Стенли в составе клубов "Тампа Бэй Лайтнинг" и "Питтсбург Пингвинз", а баскетболист Станислав Медведенко дважды становился чемпионом НБА с клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". Но что происходит с популярными спортивными играми у нас дома?

Профессиональный футбол стоит особняком в пространстве украинского спорта. Он практически не связан с государством и существует на частные деньги. В силу исторических обстоятельств футбол, а также другие популярные в Украине игровые виды спорта (баскетбол, хоккей, гандбол, волейбол) стали увлечением олигархов. Именно владельцы клубов обеспечивают их существование в наших ненормальных условиях с телевизионными правами, билетами на стадионы, продажей сувенирной продукции и прочими источниками доходов футбола во всем мире. Судьба клубов прочно зависит от хозяйских успехов в бизнесе. Если у владельца клуба возникают проблемы с деньгами, на футбол перестают тратиться. Потому что это дорогое удовольствие: минимальная необходимая сумма на содержание клуба украинского топ-дивизиона, по оценкам экспертов, составляет не менее 20 млн грн в год. Претензии на европейские достижения начинаются с годовых бюджетов порядка 10 млн долл. в год.

Среди клубов, которые прекратили свое существование за последние годы, призеры чемпионатов Украины — "Днепр", "Металлист", "Металлург" (Донецк). А также клубы с многолетней историей — "Кривбасс", "Металлург" (Запорожье), ЦСКА, "Говерла"… С 1992 года в чемпионатах Украины (высшая лига, премьер-лига) участвовали 16 команд, с 2014 года — 14, с 2017 года — 12.

"Днепр" перед финалом Лиги Европы-2015

Такая же картина и в других игровых видах спорта. В баскетболе прекратили свое существование БК "Киев", "Азовмаш" (Мариуполь), БК "Донецк", "Ферро-ЗНТУ" (Запорожье) и другие. В чемпионате Украины по хоккею в 2000 году играли 17 команд, в 2019-м еле набрали шесть. Ушли в историю некогда славные киевские клубы "Беркут" и "Будівельник". Любители гандбола и волейбола с тоской вспоминают времена, когда украинские команды побеждали в еврокубках. Сегодня киевский женский гандбольный "Спартак", в советские годы 13 раз выигрывавший Кубок европейских чемпионов, занимает последнее место в чемпионате страны, где участвуют всего шесть команд. Кстати, единственная украинская олимпийская медаль в игровых видах спорта — бронза женской гандбольной сборной в Афинах-2004.

Мы считаем, что игровые виды спорта в Украине должны стать предметом особого внимания государства и муниципальной власти — в силу их большой популярности и потенциала массовости.

Сильные духом — дорого. Сколько стоят 464 паралимпийские медали

Спортом для людей с особыми потребностями в Украине занимается Национальный комитет спорта инвалидов Украины (с 1992 г.) С 1996 года Украина участвует во всех летних и зимних паралимпийских играх и дефлимпийских играх (для глухих).

Показатели здесь разительно отличаются от обычного спорта. Украинские спортсмены выиграли 374 олимпийские медали на летних и 90 медалей на зимних паралимпийских играх. Таким образом, всего на паралимпиадах было выиграно 464 медали, из них 145 — золотые.

На летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Украина стала третьей в общем зачете. На зимних Играх-2018 в Пхенчхане — пятой.

Украинцы на церемонии открытия Олимпиады-2016

Статистика радует и вдохновляет. Но при этом следует учесть несколько моментов. На паралимпийских турнирах программа шире, чем у здоровых спортсменов (за счет обилия различных нозологий), а уровень конкуренции и число участников в каждом виде программы намного меньше. В то же время спортсмены-паралимпийцы и их тренеры получают от государства такие же призовые, как и обычные спортсмены (125 тыс. долл. — за золото, 80 тыс. — за серебро и 55 тыс. долл. — за бронзу). Так, по итогам зимних ОИ-2018 чемпионам и призерам было выплачено свыше 90 млн грн. С точки зрения политкорректности это хорошо, но в спортивном смысле — не факт. И нужно отметить то обстоятельство, что паралимпийский спорт для украинских инвалидов является прежде всего социальным лифтом — в условиях, когда в целом государство не создает им таких условий как в развитых странах мира.

Паралимпийский спорт в Украине тоже представляет собой закрытый кластер, живущий по своим особым правилам. И этот кластер не решает задачу социализации инвалидов через их массовое приобщение к спорту, а нацелен на добывание медалей небольшой группой перспективных спортсменов-паралимпийцев. Кстати, в проект Госбюджета на 2020 год на подготовку и участие национальных сборных команд в паралимпийских и дефлимпийских играх заложили 930 млн грн (из них свыше 800 млн — на призовые для медалистов и их тренеров).

Лидия Соловьева трижды выигрывала "золото" Паралимпиад

Частная инициатива на 50 миллиардов

Когда в Украине на спорт приходится 1% финансов страны, не говорят об экономическом потенциале спорта.

А он огромен. По данным The Business Research Company, в 2018 году капитализация глобального спортивного рынка составила 488,5 млрд долл. Еще в 2004 году сфера спорта в странах ЕС суммарно генерировала 407 млрд евро (3,7% ВВП), предоставляя рабочие места для 15 млн человек.

Украина тоже не стоит на месте: за годы независимости в стране возник и успешно развивается приватный сектор сферы спорта. Эта индустрия, созданная с нуля по частным инициативам на частные инвестиции без поддержки государства, сегодня уже генерирует денежный поток, в объеме, сопоставимом с государственным.

Приблизительный размер приватного сектора украинской сферы спорта эксперты информационно-аналитической платформы FitnessConnectUA оценивают в 50 млрд грн. Львиную долю этой серьезной суммы дает рынок спортивных товаров и инвентаря (31,8 млрд). Кроме того: 6,7 млрд составляет годовой оборот фитнес-услуг; 3,6 млрд — годовой оборот спортивных кружков и непрофессиональных спортивных клубов; 3,9 млрд — годовой бюджет клубов высших лиг по футболу, хоккею, баскетболу. Еще 3 млрд составляет приблизительный годовой оборот беттинга (ставки) и 1 млрд приходится на рынок киберспорта.

Согласно данным FitnessConnectUA, в 2019 году в Украине было свыше 1400 фитнес-клубов. Средняя цена годового посещения украинского фитнес-клуба составляла 212 долл., при этом 66% рынка находилось в диапазоне среднегодовых цен 120-590 долл.

1,02 млн населения Украины пользовались услугами фитнес-клубов. Покрытие фитнес-услугами составляет 2,4%. Для сравнения, в соседней Польше фитнес-услугами в 2016 году было покрыто 7,2% населения, а среднеевропейский показатель — 10,3%. Специалисты считают, что для достижения уровня Польши украинской фитнес-индустрии нужны 2 млрд долл. инвестиций, а для достижения среднеевропейского уровня нужно инвестировать 3,7 млрд долл.

Рынок фитнес-индустрии Украины расценивают как перспективный, с хорошим потенциалом для развития. Ее считают привлекательной для инвесторов, даже несмотря на общее снижение инвестиционной привлекательности нашей страны.

Украина как часть современного мирового сообщества отражает все его основные тенденции — в том числе и в сфере спорта. Причем в ряде направлений мы идем в актуальном тренде и глобальном русле. В плане запроса на здоровье и красоту это упомянутые выше фитнес-клубы. Есть киберспорт, где Украина занимает третье место в мировом рейтинге. У нас активно развивается направление спортивных челленджей для непрофессионалов: воркауты, кроссфит, триатлон, заплывы на длинные дистанции и т.п. Это такие же неотвратимые реалии современной цивилизации как приход в страну мобильной связи или Интернета.

Свет в конце спортивного тоннеля

29-летие украинского спорта следует рассматривать как бег на месте с точки зрения государственной политики и как огромный шаг вперед в плане развития частной инициативы, которая развивалась, скорее вопреки, а не благодаря действиям властей.

А главным уроком этого этапа и стратегической задачей на будущее надо считать перезагрузку отношения к спорту в головах власть имущих и широких масс.

Тем более, что у нас есть модели, на которые можно равняться. Украинская федерация каратэ, созданная в 2009 году, работает по клубной системе, долгое время (до получения олимпийского статуса) практически не имела поддержки от государства. Начиная с 2012 года, спортсмены УФК завоевали первые медали чемпионатов Европы и мира — в олимпийском каратэ, а не в стилевых турнирах. Сегодня Украина входит в топ-10 мирового рейтинга, имеет две лицензии на ОИ-2020 в Токио (правда, из-за коронавируса Игры перенесены на 2021 год) и еще трех реальных претендентов на участие в Играх. А количество людей, занимающихся спортивным каратэ в Украине, выросло в семь раз и сейчас составляет около 50 тысяч.

Задача заключается в осмыслении и популяризации фундаментальных принципов, которые могут стать базовой основой спорта в нашей стране на ближайшие годы. В том, чтобы сформулировать запрос государства на спорт и спортивную индустрию, выработать четкие критерии и ясные правила. Иметь системную картину здоровья нации и экономическое измерение спорта. И наконец начать формировать рациональную стратегию победы — над собой и над соперниками. Собственно, для этого и существует спорт.

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