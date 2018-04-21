Чемпионка России совершила самоубийство из-за мужа-тирана

Чемпионка России по пляжному гандболу в 2015 году, лучший игрок турнира Дарина Городилова покончила жизнь самоубийством,

24-летняя спортсменка сбросилась с железнодорожного моста. Смерть наступила от удара о землю. Близкие Дарьи предполагают, что причиной ее ухода из жизни могли стать отношения с мужем-тираном.

Дарина Городилова соцсети

Дарина Городилова соцсети

Подруги Дарьи признаются, что муж настаивал на том, чтобы она сидела дома и перестала заниматься спортом.

"Муж сразу дал понять, что теперь Даша — его собственность. Он запретил ей тренироваться и заявил: со спортом покончено — в трусах и майке тебя не увидит больше ни один мужчина. Без разрешения Сергея Даша даже в магазин не могла пойти, сообщает EG.ru.

Дарина Городилова соцсети

"Так называемый муж довел мою дочь до такого состояния, что Даша кричала, рвала на себе волосы, пыталась выбить ногой окно в машине и выпрыгнуть на ходу. Мы отвезли ее в больницу в тяжелом состоянии", — вспомнил отец погибшей предыдущую попытку суицида.

Дарина Городилова соцсети

За все время пребывания в больнице муж навестил Дарью только раз, а после выписки они тоже успели встретиться единожды. На следующий день после этой встречи спортсменка и сбросилась с моста.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в России в 22 года умерла чемпионка Европы.