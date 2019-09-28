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28 сентября • обновлено в 18:39
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Чемпиона мира из России отправили в глубокий нокаут - опубликовано видео

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Чемпион мира по боевому самбо, выступающий в смешанных единоборствах (MMA) Расул Мирзаев потерпел неожиданное поражение на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 99.

Бой против соотечественника Шамиля Шахбулатова завершился в 1-м раунде. 33-летний Мирзаев пропустил несколько серьезных ударов и угодил в глубокий нокаут.

На пресс-конференции он заявил, что не помнит концовки поединка. В команде бойца подчеркнули, что провал в памяти может быть связан с тем, что спортсмен не видел решающего удара.

Для Мирзаева поражение стало вторым в карьере. Кроме того, он впервые уступил нокаутом. До этого свое единственное поражение он потерпел в 2016-м, после чего на протяжении двух лет не принимал участия в турнирах. В активе Мирзаева 18 побед.

Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.

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Тема
MMA
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70rus xxx
70rus xxx
Нормальный заголовок.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Снова заголовок не отражает суть статьи.
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Mega Death
Mega Death
Карпов Стас, Обоз)))
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