Чемпиона мира из России отправили в глубокий нокаут - опубликовано видео

Чемпион мира по боевому самбо, выступающий в смешанных единоборствах (MMA) Расул Мирзаев потерпел неожиданное поражение на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 99.

Бой против соотечественника Шамиля Шахбулатова завершился в 1-м раунде. 33-летний Мирзаев пропустил несколько серьезных ударов и угодил в глубокий нокаут.

На пресс-конференции он заявил, что не помнит концовки поединка. В команде бойца подчеркнули, что провал в памяти может быть связан с тем, что спортсмен не видел решающего удара.

Для Мирзаева поражение стало вторым в карьере. Кроме того, он впервые уступил нокаутом. До этого свое единственное поражение он потерпел в 2016-м, после чего на протяжении двух лет не принимал участия в турнирах. В активе Мирзаева 18 побед.

Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.

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После нокаута Кеведо не сразу пришел в себя, а очнувшись, подумал, что именно он одержал победу и начал радоваться.

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