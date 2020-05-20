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20 мая • обновлено в 18:11
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Чемпион мира из Крыма Павел Журавлев открыто назвал Россию агрессором

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Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, севастополец Павел Журавлев заявил, что у него нет сомнений в причинах конфликта 2014 года.

Павел Журавлев

Павел Журавлев

"Украина страдает от агрессии России, тут кривотолков быть не может. Для меня лично нет вопросов, кто виноват. Именно поэтому я живу сейчас в Одессе, а не Севастополе", - цитирует Журавлева tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавлев поддержал Усика и Ломаченко, поинтересовавшись, почему в "Миротворце" нет украинских депутатов.

Кроме того, Павел назвал украинских политиков негодяями, пытающихся "впарить патриотизм".

Также кикбоксер объяснил братание Усика с россиянами.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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