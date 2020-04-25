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25 апреля • обновлено в 14:25
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"Жена переехала в Россию": Пидручный однозначно ответил "Чей Крым"

4.8т
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У украинского чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного нет сомнений, что крымский полуостров был незаконно захвачен Россией и принадлежит Украине.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

biathlon.com.ua

"Для меня четко понятно, что на востоке Украины идет война, Крым аннексирован, а Россия - агрессор. Все развивалось поочередно. Сначала аннексировали Крым, потом Путин позволил вход войск на территорию Украины. Затем логично - захотелось иметь коридор в Крым. Я старался читать иностранные СМИ, а также наши. Заглядував и на пророссийские СМИ, чтобы иметь информацию оттуда, а не только с одной стороны. У меня сложилось мнение об агрессии России. Считаю, что она вполне правильная", - цитирует спортсмена Tribuna.

Биатлонист уточнил, что на его отношение к РФ не повлияло даже жизнь супруги в этой стране.

"Моя жена не из России, а из Украины - из Ужгорода. В 8 лет переехала жить в Россию, отец оттуда. У меня никогда не было с ней вопросов аннексии и агрессии России. Она свободно общается на украинском, порой меня поправляет, потому что руссизмы использую. Она четко такого же мнения о ситуации, что и я", - подытожил Пидручный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидручный пожаловался, что вопрос получения собственного жилья после его сенсационной победы в 2019 году не сдвинулся с места.

Ранее Дмитрий вступился за россиянина Александра Логинова, который продолжает выступления, несмотря на то, что ранее попался на допинге.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Ну, молодец. Может взять с пoлки пирoжoк, и благoполучно зaткнyтьcя. Что меняет его мнение? Но нет, xoxлy надо прoгнyтьcя и жoпoй вильнyть, у него того xoлyйcкая сyть трeбyет.
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3
1
hunt andres
hunt andres
Счастье-то какое)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, вот вам из первых рук: Ольга Олейникова 2 часа назад Я всю жизнь живу в Донецке, я русскоязычная, как все в моей семье. Мне надоела эта ложь, что нет проблем с украинским языком. Мой родной язык русский и мне уже просто противен украинский. Работать пришлось постоянно переводя в голове тексты. Телевидение на украинском. Да, я знаю украинский язык, но я не хочу писать, читать и смотреть телевидение на украинском. А теперь я даже не могу его слышать, потому что на этом языке я столько услышала гадостей и проклятий в свой адрес, что он для меня больше не существует. И я давно говорила, что украинцы сами уничтожат свой язык. ___ и если вы ничего так и не поняли, то это ваши проблемы
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