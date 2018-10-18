Бойца ММА подстрелили и изрезали перед поездкой в Москву - видео 18+

Известный боец смешанных единоборств (ММА) из Афганистана Ахмед Вали Хотак перед московским турниром Fight Nights пережил нападение неизвестных в Кабуле. Спортсмен должен был подраться в весовой категории до 70,3 килограмма против бойца из Троицка Максима Щекина, однако бой пришлось отменить.

Ахмед Вали Хотак Instagram

14 октября около 23:00 Хотак возвращался домой, где его поджидала банда из пяти человек. Машину бойца обстреляли, затем бандиты попытались вытащить Ахмеда из салона и нанесли несколько ударов ножом в голову и живот. После этого злоумышленники скрылись.

Окровавленного Хотака нашли возле машины родственники – они же вызвали скорую помощь. Видео с раненым бойцом выложили в социальные сети.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, не так давно на одном из турниров в Южной Америке судья минуту смотрел, как умирает боец.