Боец ММА умер после жестокого нокаута: момент попал на видео. 18+

Бразильский боец смешанных единоборств Матеус Фернандес скончался через несколько часов после своего боя на турнире в Манаусе.

23-летний спортсмен вышел в октагон против Обада Перейры и в третьем раунде пропустил серию тяжелейших ударов, оказавшись на канвасе. Рефери остановил бой и засчитал Фернандесу поражение нокаутом, сообщает MMA Fighting.

Матеус Фернандес Facebook Матеуса Фернандеса

Практически сразу же боец потерял сознание и ему начали оказывать первую медицинскую помощь. Матеус был экстренно госпитализирован и доставлен в госпиталь, где перенес несколько сердечных приступов и скончался.

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При этом, как заявили организаторы, смерть спортсмена наступила не в результате пропущенных ударов, а из-за передозировки наркотиков. Фернандес тренировался в социальном проекте, направленном на помощь наркозависимым через боевые искусства, а в ночь перед боем его видели принимающим запрещенные вещества.

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