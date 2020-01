Американский боец смешанных единоборств (MMA) Серхио Петтис (19-5) добыл эффектную победу на турнире Bellator 238, который прошел в Инглвуде (штат Калифорния, США).

Поединок в легчайшем весе против 31-летнего соотечественника Альфреда Хашакяна (11-5) завершился уже в 1-м раунде.

26-летний уроженец Милуоки сперва обрушил на соперника град ударов , а затем смог захватить его страшной "гильотиной": удушающим приемом, применяющийся в положениях перед и над противником. При этом голова противника была зажата между подмышкой и предплечьем.

Impressive 1️⃣st round finish from @SergioPettis in his Bellator debut.#Bellator238 pic.twitter.com/AwFq6v2SHC