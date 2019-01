Боец ММА победил самым необычным нокаутом года

Южнокорейский боец смешанного стиля (MMA) Сун Квон Ким отправил в нокаут бразильца Андре Оливейру на турнире RFC Way of the Dragon ударом по ноге.

Ким одержал победу в первом же раунде противостояния. Корейцу хватило единственного тычка ногой в ногу соперника, чтобы заставить Оливейру капитулировать. Бразилец свалился на канвас, после чего рефери присудил победу Киму техническим нокаутом.

В сети этот результат назвали самым необычным нокаутом года в ММА.

Для Кима победа стала четвертой в профессиональной карьере при двух поражениях. Оливейра — более опытный боец. Его рекорд: 11 побед и восемь поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный портал MMA Fighting определился с лучшим нокаутом 2018 года в смешанных единоборствах. Редакция авторитетнейшего ресурса о UFC остановила выбор на турнире Fight Night 139.

