Боец Кадырова жестко нокаутировал Емельяненко - в сети всплыло видео

В интернет попало видео нокаута Александра Емельяненко от бойца клуба "Ахмат", принадлежащему Рамзану Кадырову, Арби Мадаева. Ролик датирован 2017 годом.
"Он любит постоянно говорить о том, что он непобедим, но вот пожалуйста – парень на спаррингах вышел, который на три категории ниже, и нокаутировал его", – рассказал чемпион лиги "Ахмат" Евгений Гончаров, который в прошлом году предлагал Емельяненко провести бой.
"За него говорит его фамилия: Емельяненко. Если бы у него была фамилия Иванов, это был бы среднестатистический боец. Всем топовым бойцам в своей карьере он проиграл, только у Харитонова выиграл. И то, я считаю, Харитонов классом выше. А сейчас после боя с Кокляевым ему осталось только побить Якубовича и забрать пояс "Поля чудес", – цитирует Гончарова Sportbox.
2017 год. Растренированного Александра Емельяненко во время спарринга в клубе "Ахмат" отправляет в нокдаун местный боец Арби Мадаев, выступающий в категории до 77 кг. Нокдауны на тренировках в клубе "Ахмат" наверняка случались и прежде, но в сеть было слито видео именно этого нокдауна. Ну а как, Емельяненко же упал. Чемпион лиги "Ахмат" Евгений Гончаров, которому видео пришло в WhatsApp, рассказывает - как было дело на спаррингах. Больше - по ссылке в профиле @a_lutikov #емельяненко #александремельяненко #евгенийгончаров #нокаут
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно состоялся поединок Емельяненко - Кокляев, который продлился меньше раунда. Профессиональный боец MMA в Москве легко разобрался с легендой тяжелой атлетики. Встреча завершилась за 2 минуты и 27 секунд, после того как 38-летний боец мощным ударом отправил в тяжелый нокаут 40-летнего пауэрлифтера.
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