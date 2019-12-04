Боец Кадырова жестко нокаутировал Емельяненко - в сети всплыло видео

В интернет попало видео нокаута Александра Емельяненко от бойца клуба "Ахмат", принадлежащему Рамзану Кадырову, Арби Мадаева. Ролик датирован 2017 годом.

"Он любит постоянно говорить о том, что он непобедим, но вот пожалуйста – парень на спаррингах вышел, который на три категории ниже, и нокаутировал его", – рассказал чемпион лиги "Ахмат" Евгений Гончаров, который в прошлом году предлагал Емельяненко провести бой.

"За него говорит его фамилия: Емельяненко. Если бы у него была фамилия Иванов, это был бы среднестатистический боец. Всем топовым бойцам в своей карьере он проиграл, только у Харитонова выиграл. И то, я считаю, Харитонов классом выше. А сейчас после боя с Кокляевым ему осталось только побить Якубовича и забрать пояс "Поля чудес", – цитирует Гончарова Sportbox.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно состоялся поединок Емельяненко - Кокляев, который продлился меньше раунда. Профессиональный боец MMA в Москве легко разобрался с легендой тяжелой атлетики. Встреча завершилась за 2 минуты и 27 секунд, после того как 38-летний боец мощным ударом отправил в тяжелый нокаут 40-летнего пауэрлифтера.

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