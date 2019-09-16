Беленюк установил уникальное достижение, побив рекорд Украины

Украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк стал первым в истории страны двукратным чемпионом мира по борьбе.

До этого ни один украинский спортсмен не был дважды сильнейшим в этой дисциплине с 1991 года.

Жан Беленюк НОК Украины

Первое мировое золото Беленюк завоевал в 2015 году, став чемпионом планеты. Во второй раз на наивысшую вершину он поднялся 16 сентября 2019 года, одолев в финале весовой категории до 87 кг чемпиона Европы-2017, венгра Виктора Льоринца.

Новости Украинский борец Беленюк выиграл чемпионат Европы

Таким образом, Жан - уже двукратный чемпион планеты. Кроме того, Беленюк является трехкратным чемпионом Европы, победителем Европейских игр-2019 и серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года Жан Беленюк эффектно завоевал "золото" Европейских игр в Минске.

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