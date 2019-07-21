Авто влетело в толпу зрителей на гонках в Киргизии

Трагический инцидент произошёл в Бишкеке на соревнованиях по дрифту. В одном из поворотов водитель не справился с управлением и выехал с трассы, влетев в толпу зрителей, стоявших на обочине.

Как сообщают РИА Новости, со ссылкой на управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии, помощь пострадавшим оказали дежурившие на месте медики. Один человек был госпитализирован. Точное число людей, которые получили травмы, выясняется.

Новости Гоночное авто влетело в толпу зрителей на автошоу на Мальте

Как сообщал OBOZREVATEL, известная в прошлом украинская гимнастка погибла во Львове в воскресенье, 16 июня. Женщину насмерть раздавило авто.

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