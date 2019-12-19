Аргентинец выиграл бой в ММА за 9 секунд, не нанеся ни одного удара

Занимательный случай произошел в рамках турнира MMA Fight Night Championship в Хорватии, когда босниец Ади Дуракович проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара от аргентинца Франсиско Баррио.

Как сообщает Чемпионат, бойцы вышли на центр октагона и начали поединок, но уже спустя несколько секунд Дуракович опустил руки и обратился к судье, сказав, что сдается. Бой продолжался девять секунд.

Бой Дураковича против Баррио Вести

Victoria del argentino Francisco Barrio ante Adi Durakovic en Croacia. Rarisimo lo que paso. Veanlo ustedes mismo pic.twitter.com/0uthIgQ47e — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) December 14, 2019

"Я почувствовал сильную боль в груди, в глазах помутнело. Сказал рефери, что со мной что-то не так, и это последнее, что я помню. Очнулся в машине скорой помощи и снова потерял сознание. Затем очнулся уже в больнице", – заявил босниец.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион ЮАР по боксу Руанн Виссер нелепым образом проиграл титульный бой еще до его начала.

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