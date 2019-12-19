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19 декабря • обновлено в 11:39
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Аргентинец выиграл бой в ММА за 9 секунд, не нанеся ни одного удара

2.8т
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Занимательный случай произошел в рамках турнира MMA Fight Night Championship в Хорватии, когда босниец Ади Дуракович проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара от аргентинца Франсиско Баррио.

Как сообщает Чемпионат, бойцы вышли на центр октагона и начали поединок, но уже спустя несколько секунд Дуракович опустил руки и обратился к судье, сказав, что сдается. Бой продолжался девять секунд.

Бой Дураковича против Баррио

Бой Дураковича против Баррио

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"Я почувствовал сильную боль в груди, в глазах помутнело. Сказал рефери, что со мной что-то не так, и это последнее, что я помню. Очнулся в машине скорой помощи и снова потерял сознание. Затем очнулся уже в больнице", – заявил босниец.

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Тема
MMA
Место
Хорватия
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Купили дураковичи билеты бой посмотреть,а посмотрели-высер!
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