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15-летняя олимпийская чемпионка, с которой нарушил закон Путин, опозорилась на ЧМ

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15-летняя олимпийская чемпионка Пхенчхана в фигурном катании Алина Загитова допустила три падения в произвольной программе на чемпионате мира в Милане.

Судьи поставили россиянке за прокат 128,21 балла, что соответствует седьмому месту по итогам произвольной программы. Для сравнения на Олимпиаде-2018 Загитова получила за произвольную в командном турнире 158,08.

Сразу после поклонов зрителям спортсменка расплакалась в прямом эфире. В итоге Загитова на мировом первенстве завершила сезон пятой.

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Напомним, что 3 марта несовершеннолетняя Загитова приняла в митинге в поддержку Владимира Путина, что является нарушением закона.

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Тема
фигурное катание
Персона
Алина Загитова
Место
ИталияМилан
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