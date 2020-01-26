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26 января • обновлено в 10:38
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Результат Украины на Кубке мира по биатлону аннулирован: спортивные итоги 25 января

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Украина дисквалифицирована на Кубке мира по биатлону, а непобедимый боксер сенсационно проиграл нокаутом. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 25 января.

Результат Украины на Кубке мира по биатлону аннулирован: спортивные итоги 25 января

Кроме того, знаменитый тренер возмутился украинской властью и Зинченко побили в "коридоре позора". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов
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