Результат Украины на Кубке мира по биатлону аннулирован: спортивные итоги 25 января

Украина дисквалифицирована на Кубке мира по биатлону, а непобедимый боксер сенсационно проиграл нокаутом. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 25 января.
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