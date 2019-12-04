Выше России: определились потенциальные соперники сборной Украины по футболу в Лиге наций

Сборная Украины по футболу попала в третью корзину Лиги наций сезона 2020/2021 и во время жеребьевки получит по одному сопернику из первой, второй и четвертой корзины.
Сборная России попала в первую корзину, но дивизионом ниже.
Посев участников Лиги А
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.
Посев участников Лиги В
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.
Посев участников Лиги С
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург.
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.
Посев участников Лиги D
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.
В дивизионах A, B и С участники будут разделены на четыре группы по четыре команде. Победители групп в дивизионе А сыграют в финальной стадии соревнования (полуфиналы и финал). Страну, которая будет принимать этот турнир, выберут из числа финалистов. Сборные, занявшие последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.
Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, занявшие последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D. В дивизионе D команды будут разделены на две группы (четыре и три сборные).
Церемония жеребьевки состоится в Амстердаме 3 марта 2020 года. Первый тур запланирован на 3 сентября.
Напомним, сборная Украины по футболу выиграла группу Лиги наций и вышла в элитный дивизион турнира. Команда Андрея Шевченко опередила Чехию и Словакию.
победительницей Лиги наций УЕФА сезона 2018/2019 стала сборная Португалии, которая разбила в финале команду Нидерландов (1:0).
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