Выше России: определились потенциальные соперники сборной Украины по футболу в Лиге наций

Сборная Украины по футболу попала в третью корзину Лиги наций сезона 2020/2021 и во время жеребьевки получит по одному сопернику из первой, второй и четвертой корзины.

Сборная России попала в первую корзину, но дивизионом ниже.

Посев участников Лиги А

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Посев участников Лиги С

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург.

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Посев участников Лиги D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

В дивизионах A, B и С участники будут разделены на четыре группы по четыре команде. Победители групп в дивизионе А сыграют в финальной стадии соревнования (полуфиналы и финал). Страну, которая будет принимать этот турнир, выберут из числа финалистов. Сборные, занявшие последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, занявшие последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D. В дивизионе D команды будут разделены на две группы (четыре и три сборные).

Церемония жеребьевки состоится в Амстердаме 3 марта 2020 года. Первый тур запланирован на 3 сентября.

Напомним, сборная Украины по футболу выиграла группу Лиги наций и вышла в элитный дивизион турнира. Команда Андрея Шевченко опередила Чехию и Словакию.

победительницей Лиги наций УЕФА сезона 2018/2019 стала сборная Португалии, которая разбила в финале команду Нидерландов (1:0).

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!