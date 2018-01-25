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"Сильнейшие атлеты "Л/ДНР": Россия придумала "первенство водокачки" для недопущенных на Олимпиаду

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Для спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпийские Игры-2018, чиновники в России решили провести альтернативные старты.

"Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет. Это будет не Олимпиада, это будет свой турнир, куда пригласим иностранных спортсменов", – рассказал в интервью агентству Р-спорт министр спорта России Павел Колобков.

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Фанаты резко отреагировали на такую идею и с сарказмом интересуются, пригласят ли на этот турнир сильнейших атлетов "ДНР", "ЛНР", ПМР и КНДР. Также болельщики отмечают, что титулованные спортсмены не поедут на это "первенство водокачки".

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что решение МОК отстранить от Олимпиады топ-спортсменов из Россииявляется посмешищем олиимпийского движения.

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Тема
Олимпиада-2018
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