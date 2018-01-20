"Эмоциональный момент для всего мира": КНДР и Южная Корея подписали историческое соглашение

В Лозанне (Швейцария) в субботу, 20 января, состоялась четырёхсторонняя встреча между делегациями национальных олимпийских комитетов Северной и Южной Корей, организаторами зимних Игр в Пхенчхане и МОК.

По итогам мероприятия участники подписали декларацию об участии КНДР на Олимпиаде-2018, сообщает агентство r-sport ссылаясь на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Документ подписали президент МОК Томас Бах, министр культуры и спорта Южной Кореи До Чжон Хван, президент национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хьюн, министр спорта КНДР Иль Гук Ким и президент оргкомитета ОИ в Пхенчхане Ли Хи Бом.

Встреча КНДР и Южной Кореи REUTERS/ Pierre Albouy

"Выполняя желание двух олимпийских комитетов, МОК согласовал их запрос о том, чтобы на открытии Олимпиады делегации выступили вместе как одна, под названием "Корея". Эта команда выйдет на олимпийский стадион под объединенным флагом Корей. Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для Корей, но и всего мира", - заяил Бах

Глава МОК подчеркнул, что спортсмены Северной Кореи будут выступать на Играх совместно со спортсменами из Южной Кореи под единым флагом с песней "Ариранг" вместо гимна.

Встреча КНДР и Южной Кореи AFP 2018/ Fabrice COFFRINI

КНДР направит на ОИ-2018 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

17 января стороны достигли соглашения о том, что на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане спортсмены этих стран совместно пройдут под единым флагом.