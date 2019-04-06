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"Очень плох": экс-футболист "Динамо" умирает в Малайзии

5.1тЧитать материал на украинском

Бывший футболист киевского "Динамо" и харьковского "Металлиста" Борис Деркач, который в последнее время жил в трущобах Куала-Лумпура (Малайзия), сейчас находится в тяжелом состоянии в местной больнице.

Борис Деркач

Борис Деркач

Фокус

Как сообщает Фокус, ссылаясь на посольстве Украины в Малайзии, 23 марта 2019 года полицейский патруль обнаружил на одной из улиц Куала-Лумпура Деркача в бессознательном состоянии. Представители правопорядка доставили его в госпиталь, где врачи оказали всю необходимую помощь. Полицейские связались с украинским посольством, и для выяснения обстоятельств в больницу отправилась Татьяна Загребельная.

"Очень трудно было опознать в изможденном мужчине Бориса Деркача. Но я видела его раньше, когда он приходил в посольство. Тогда это был высокий и накачанный мужчина, а теперь от него осталась едва половина. По большому счету, я смогла идентифицировать Бориса лишь по татуировкам на теле, которые видела при первой встрече, а также на фото. Деркач находится в тяжелом состоянии — как физическом, так и психологическом. С трудом разговаривает, и сам признается, что у него что-то не в порядке с головой", — рассказала она.

Сейчас Деркачу в случае неуплаты штрафа (около $2,5 тысяч) за нарушение правил пребывания в Малайзии грозит суд и тюремное заключение сроком от двух до четырех месяцев.

"Боюсь, что если это случится, то Борис попросту умрет в заключении. Он очень плох. И если Деркач, не дай Бог, умрет в тюрьме, то тогда уже придется решать вопрос с его родными или близкими о транспортировке тела или урны с прахом для захоронения на родине", — считает Загребельная.

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Сейчас посольство разыскивает родных экс-футболиста или людей, которые могут оплатить штраф и его перелет в Украину.

В отдельных случаях этот вопрос можно было бы решить за счет государства. Например, если бы украинский гражданин за рубежом подвергся ограблению или разбойному нападению, пострадал в результате стихийного бедствия и тому подобных ЧП. Но Деркач — это совершенно другой случай. Он уверяет, что документы и деньги у него были украдены, но никаких подтверждающих документов (например, заявления в полицию) этому нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что невеста лидера "Динамо" отправилась голой лечиться от похмелья и сняла это на фото.

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Іванов Іван
Іванов Іван
Борис Юрьевич Деркач (14 января 1964, Харьков, Украинская ССР, СССР) — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР. В 1981 году, в возрасте 17 лет был взят в дубль Харьковского «Металлиста», где за два года провёл 48 матчей. В 1983 году сыграл в Харьковском «Маяке» из второй лиги — 49 игр, забив при этом два гола. В 1984 году провёл один матч за «Металлист» в высшей лиге. Армейскую службу провёл в СКА Киев из второй лиги — 48 игр, 8 мячей в 1985-86 годах. В конце 1985 года по приглашению главного тренера «Динамо» Киев Валерия Лобановского был с командой на сборах, но по приказу Генштаба был переведён в ЦСКА из первой лиги, где играл до июля 1986 года. В конце сезона вернулся в «Металлист», за который играл до 1989 года. В 1990 году получил повторное приглашение от Валерия Лобановского, провёл в «Динамо» два сезона. В Киеве Борис Деркач, и раньше имевший проблемы с дисциплиной, пристрастился к азартным играм в казино. Имея зарплату около одной тысячи долларов, за полгода он проиграл около 20 тысяч долларов. После несостоявшегося перехода в турецкий «Бурсаспор», Деркач отправился в болгарский «Левски», не сумев обеспечить себе место в основном составе перешёл в венгерскую «Ньиредьхазу», но и там ему заиграть не удалось. Весной 1993 года Борис Деркач вместе с беременной гражданской женой переехал в Будапешт, где вступил в украинскую преступную группировку. Во время вооружённого ограбления ранил из автомата трёх человек, за что был приговорён к 11 годам лишения свободы. Отсидев 2 года, в 1995 году Борис Деркач совершил неудачную попытку побега, за что получил ещё 4 года лишения свободы по основной статье и 1 год за побег. Отсидев ещё 7 лет в одиночной камере, по просьбе матери был переведён в Ужгород, где по украинским законам был осуждён на 15 лет. Затем был переведён в Харьков. Был освобождён досрочно в 2004 году, проведя за решёткой в общей сложности 11 лет. С 2006 года работал футбольным скаутом. Из-за кризиса на Украине в 2014 году потерял работу в «Металлисте». У Бориса Деркача вновь обострились проблемы с азартными играми в казино и алкоголем, от него ушла жена с двумя детьми. Стал работать в Малайзии строителем.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смешна Окраина...у помльства нет 2500 долларов???убогие вы
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