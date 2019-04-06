"Очень плох": экс-футболист "Динамо" умирает в Малайзии

Бывший футболист киевского "Динамо" и харьковского "Металлиста" Борис Деркач, который в последнее время жил в трущобах Куала-Лумпура (Малайзия), сейчас находится в тяжелом состоянии в местной больнице.

Борис Деркач Фокус

Как сообщает Фокус, ссылаясь на посольстве Украины в Малайзии, 23 марта 2019 года полицейский патруль обнаружил на одной из улиц Куала-Лумпура Деркача в бессознательном состоянии. Представители правопорядка доставили его в госпиталь, где врачи оказали всю необходимую помощь. Полицейские связались с украинским посольством, и для выяснения обстоятельств в больницу отправилась Татьяна Загребельная.

"Очень трудно было опознать в изможденном мужчине Бориса Деркача. Но я видела его раньше, когда он приходил в посольство. Тогда это был высокий и накачанный мужчина, а теперь от него осталась едва половина. По большому счету, я смогла идентифицировать Бориса лишь по татуировкам на теле, которые видела при первой встрече, а также на фото. Деркач находится в тяжелом состоянии — как физическом, так и психологическом. С трудом разговаривает, и сам признается, что у него что-то не в порядке с головой", — рассказала она.

Сейчас Деркачу в случае неуплаты штрафа (около $2,5 тысяч) за нарушение правил пребывания в Малайзии грозит суд и тюремное заключение сроком от двух до четырех месяцев.

"Боюсь, что если это случится, то Борис попросту умрет в заключении. Он очень плох. И если Деркач, не дай Бог, умрет в тюрьме, то тогда уже придется решать вопрос с его родными или близкими о транспортировке тела или урны с прахом для захоронения на родине", — считает Загребельная.

Сейчас посольство разыскивает родных экс-футболиста или людей, которые могут оплатить штраф и его перелет в Украину.

В отдельных случаях этот вопрос можно было бы решить за счет государства. Например, если бы украинский гражданин за рубежом подвергся ограблению или разбойному нападению, пострадал в результате стихийного бедствия и тому подобных ЧП. Но Деркач — это совершенно другой случай. Он уверяет, что документы и деньги у него были украдены, но никаких подтверждающих документов (например, заявления в полицию) этому нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что невеста лидера "Динамо" отправилась голой лечиться от похмелья и сняла это на фото.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!