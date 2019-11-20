Украина назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону

Сборная Украины определилась со списком спортсменов, которые представят страну на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде 30 ноября.

В состав женской команды вошли Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Дарья Блашко. Что касается мужчин, то в список попали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. Об этом сообщается на Facebook-странице Biathlonnews.

Украинские биатлонистки Зеркало недели

Стоит отметить, что Юлия Джима и Антон Дудченко присоединятся к сборной после спринта на первом этапе кубка IBU, а Елена Пидгрушная осталась вне состава. Она отправится со всеми другими спортсменами в норвежский Шушен 28 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре в биатлоне может произойти настоящая революция.

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