Главная Новости
20 ноября • обновлено в 16:39
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Украина назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону

623
Читать материал на украинском

Сборная Украины определилась со списком спортсменов, которые представят страну на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде 30 ноября.

В состав женской команды вошли Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Дарья Блашко. Что касается мужчин, то в список попали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. Об этом сообщается на Facebook-странице Biathlonnews.

Украинские биатлонистки

Украинские биатлонистки

Зеркало недели

Новости
Стало известно, кто в Украине покажет Кубок мира по биатлону в новом сезоне

Стоит отметить, что Юлия Джима и Антон Дудченко присоединятся к сборной после спринта на первом этапе кубка IBU, а Елена Пидгрушная осталась вне состава. Она отправится со всеми другими спортсменами в норвежский Шушен 28 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре в биатлоне может произойти настоящая революция.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Биатлон" на OBOZREVATEL.

Темы
Биатлон Кубок мира по биатлону
Персоны
Вита Семеренко Валя Семеренко Юлия Джима Елена Пидгрушная Дмитрий Пидручный Артем Прима Руслан Ткаленко Артем Тищенко Анастасия Меркушина Надежда Белкина Дарья Блашко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги