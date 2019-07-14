"Взвейтесь!" Топ фактов о хоккее, которые вы не знали

Обидно, досадно, но не ладно… Интерес к хоккею в Украине год от года падает. Довольно низкий уровень чемпионата страны, постоянно огорчают своими результатами наши сборные – национальная, молодежная, юниорские. Не появляются новые хоккейные арены, не увеличивается количество детских школ. Способные игроки уезжают выступать в основном за клубы ближнего зарубежья.

Много лет хоккейной столицей Украины был Киев. Радовал "Сокол", собирая на своих матчах полные трибуны болельщиков, которые громко скандировали: "Взвейтесь, "соколы", орлами, не жалейте вы себя. И победа будет с вами, "Сокол" – верим мы в тебя". И команда Анатолия Богданова радовала как игрой, так и результатом. Теперь в столице нет хоккейной команды, видимо, не скоро она появится. Но это никого не волнует, хотя имеем очень спортивного мэра.

Остается нашим читателям, поклонникам самой быстрой игры в мире, полистать хоккейную энциклопедию "Обозревателя". В ней много интересных фактов.

10 января 1910 года. На льду озера Ле-Аван, близ городка Монтре (Швейцария), стартовал первый чемпионат Европы по хоккею с участием четырех сборных. Победила команда Великобритании, почти полностью составленная из канадских студентов.

23 апреля 1920 года. В Бельгии стартовал первый чемпионат мира по хоккею – с участием семи сборных. Чемпионами стали канадцы, представленные сильнейшим любительским клубом "Виннипег Фалконс".

20 февраля 1944 года. В игре "Чикаго" – "Торонто" была первая в НХЛ "сухая" ничья – 0:0. И ни одного удаления!

19 октября 1957 года. В поединке "Монреаль" – "Чикаго" (3:1) форвард "канадцев" Морис Ришар стал первым в истории игроком, забросившим 500 шайб в НХЛ.

7 ноября 1962 года. Вратарь "Чикаго" Глен Холл, пропустив из-за травмы спины поединок против "Бостона", прервал свою феноменальную рекордную серию из 502 полных игр НХЛ подряд.

11 мая 1969 года. Громкий скандал в хоккейном матче ЦСКА – "Спартак" (1:3). Армейцы, не согласные с решением судьи, полчаса отказывались продолжать матч, который шел в прямом эфире по ТВ.

10 апреля 1974 года. Первый допинг-скандал в мировом хоккее. На чемпионате мира в Хельсинки после матча Швеция – Польша (4:1) в крови шведа Ульфа Нильсона обнаружены следы эфедрина.

11 апреля 1989 года. В матче "Вашингтон" – "Филадельфия" (5:8) голкипер "летчиков" Рон Хекстолл стал первым вратарем, забросившим шайбу в Кубке Стэнли.

26 апреля 1989 года. В матче "Питтсбург" – "Филадельфия" (10:7) Марио Лемье установил рекорд результативности Кубка Стэнли, забросив пять шайб и отдав три голевые передачи.

5 мая 1997 года. Завершил карьеру защитник "Сент-Луиса" Крэйг Мактавиш – последний из могикан Лиги, игравший без шлема. В начале каждого сезона он получал на это специальное разрешение от руководства НХЛ.

5 марта 2004 года. В матче "Филадельфия" – "Оттава" (4:5) команды установили антирекорд НХЛ, получив на двоих 419 минут штрафа.

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