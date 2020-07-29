Уже устали от летней жары? Послекарантинный мир спорта совсем скоро сможет подарить вам освежающую прохладу – возвращается НХЛ!

Главная хоккейная лига мира была на паузе три долгих месяца, но все же определилась с форматом доигрывания сезона, который вернется 1 августа.

Регулярный чемпионат завершили досрочно, сезон 2019/20 будет доигран сразу с плей-офф, в котором примут участие не классические 16, а 24 команды из 31. Четыре лучшие команды конференций – уже в 1/8 финала, а команды с 5-го по 12-е места сыграют серии до трех побед, чтобы сформировать привычную сетку плей-офф из 16 клубов.

Сразу с матчей плей-офф: анонс рестарта НХЛ

На Востоке мы уже не увидим "Баффало", "Нью-Джерси", "Оттаву" и "Детройт". На Западе отсеялись "Анахайм", "Лос-Анджелес" и "Сан-Хосе".

Все матчи послекарантинной стадии сезона примут два канадских города – Торонто и Эдмонтон, и это означает, что финал Кубка Стэнли впервые с 2011 года пройдет на канадском льду. Значит ли это, что "Торонто" и "Эдмонтон" получат преимущество? Далеко не факт, ведь трибуны будут пустыми, впрочем, игра на родной площадке для таких мастеров как Остон Мэттьюз и Конор Макдэвид может быть преимуществом.

Во всяком случае, аналитики Parimatch считают и "Мейпл Лифс", и "Ойлерз" претендентами на победу в сериях квалификационного раунда против "Коламбуса" и "Чикаго", предлагая почти одинаковые заманчивые коэффициенты на победу "Торонто" и "Эдмонтона" в первых матчах – 2,07 и 2,11.

Больше всего при составлении расширенных сеток игр на вылет повезло "Монреалю", который по проценту возможных набранных очков всего на 0,007% опередил "Баффало" и "Нью-Джерси". Возможно, "Канадиенс" продолжит везти и дальше, ведь на их победу в первом матче против "Питтсбурга" предложен самый высокий коэффициент – 3,25. Очень вряд ли, что "Пингвинз" проиграют серию, но одна осечка в ней произойдет с высокой долей вероятности, и в этом плане любителям рискнуть логично попробовать именно в первом матче, когда команды сыграют впервые после огромного простоя.

Конечно, такой длительный разрыв сезона делает какие-либо точные прогнозы практически нереальными, понятно, что лучшими на льду будут те команды, которые качественнее проведут сборы перед возобновлением. Сходу войти в режим плей-офф – очень сложно.

В еще одном противостоянии клубов Канады и США, "Ванкувер" – "Миннесота", сделаем ставку на родоначальников хоккея. Не зря руководство НХЛ приняло решение проводить плей-офф именно в Канаде, где не так серьезно бушует коронавирус и в городах отсутствуют беспорядки, которые регулярно происходят в Штатах из-за протестов по поводу расового неравенства. В плане спокойной подготовки к первому матчу "Кэнакс" выглядят лидерами, и мы верим в их победу над "Минни" с коэффициентом 2,37 в основное время или 1,83 с учетом овертайма.

Противостояние канадских соседей по таблице "Калгари" и "Виннипега" выглядит достаточно равным, и гадать на победителя здесь – дело неблагодарное. Но вот сами по себе матчи этих соперников редко выходят крайне результативными, последний раз эти команды пробивали тотал больше 5,5 аж в 2018 году, думаем, и первый после карантина матч не станет исключением. Наша ставка на эту игру – тотал меньше 5,5 за коэффициент 2,03.

Очень интригующей выглядит серия "Каролины" и "Рейнджерс", которые в регулярке успели сыграть четыре раза, и все эти встречи команда из Нью-Йорка выиграла в основное время (4:2, 3:2, 5:3 и 5:2). При этом "Рейнджеры" на момент остановки сезона уступали "Ураганам" пять строчек в турнирной таблице, что позволило именно "Каролине" считаться лидером будущих встреч. Но мы предлагаем вам согласиться с тенденцией очных матчей команд и поставить на победу с учетом овертайма "Нью-Йорк Рейнджерс" за 2,07.

Сразу с матчей плей-офф: анонс рестарта НХЛ

Крайне нестабильным "Айлендерс" удался старт сезона, но команда проиграла 7 игр кряду перед карантином. Нью-йоркцам в соперники досталась также не блистательная "Флорида", которая оказалась немного ниже в турнирной таблице на момент досрочной остановки и при этом проиграла все три очных матча своему будущему сопернику (2:3 Б, 1:2, 1:3). Верим в еще одну победу "Островитян" над "Пантерами" за 1,87 (победа в матче).

И последняя пара квалификационного раунда – "Нэшвилл" – "Аризона". Это противостояние на первый взгляд видится достаточно непредсказуемым, но практически во всех статистических показателях "Предаторз" выглядят чуть-чуть лучше "Койотов". Главное преимущество "Нэшвилла" – регулярный опыт выступлений последних лет в плей-офф, в то время как для "Аризоны" участие в таких матчах будет первым с сезона 2011/12, когда клуб еще носил название "Финикс Койотс". Ставим на проход "Нэшвилла" в основную сетку плей-офф за 1,7.

С нетерпением ждем возвращения на лед лучших хоккеистов мира, которые несмотря ни на что, разыграют максимально непредсказуемый Кубок Стэнли-2020.