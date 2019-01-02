''Спокойно выпивал'': хоккеист из России нелепо оправдался за дебош в самолете

Российский хоккеист Олег Сапрыкин объяснил свое поведение во время перелета из Сочи в Москву 1 января. Спортсмен вел себя неадекватно, избил стюардессу,спровоцировав экстренную посадку самолета.

Сапрыкин отрицает, что наносил побои кому-либо из пассажиров или экипажа.

"Никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация. Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже", - цитирует хоккеиста Спорт-Экспресс.

Олег Сапрыкин khl.ru

Спортсмен выразил недоумение по поводу того, что он стал причиной экстренной посадки.

"Я даже не мог предположить, что это случилось из-за меня. Может быть, мы действительно громко себя вели. Возможно, не исключаю этого, я грубо отреагировал на чье-то замечание, но никаких драк не было даже близко", - возмутился Сапрыкин.

Олег Сапрыкин Спорт-Экспресс

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за известного российского хоккеиста Олега Сапрыкина. Мужчина вел себя неадекватно и избил стюардессу.

Позже в сети появилось видео возмутительного поведения спортсмена на борту авиалайнера.