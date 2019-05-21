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/Новости хоккея

Россия разбила Швецию на чемпионате мира по хоккею

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Сборная России играла с командой Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года, который в эти дни проходит в словацких Кошице и Братиславе.

Подопечные Ильи Воробьева, которые лидируют в группе В, встречались с действующими чемпионами мира на льду "Ондрей Непела Арена" во вторник, 21 мая.

Новости
Чемпионат мира по хоккею-2019: где смотреть, результаты, расписание, таблицы

Россия – Швеция

Россия – Швеция

КХЛ

Отметим, что в нынешнем году команды дважды встречались в рамках Евротура. Оба раза сильнее были шведы – они праздновали победы 4:2 и 6:4.

ЧМ-2019. Группа В. 7-й тур

Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
Тег
сборная России по хоккею
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Украинцы читают новости, а свинорусы пасуться на этом сайте. Что бы лишний раз оскорбить. Показать что они "великие" мы то знаем. Что страна, как и гарод. Говно!
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0
8
Валерий Максимов
Валерий Максимов
Себостьян Прейро, Шо, торговец чёрным гавном, скорбишь? Соболезнуем))
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3
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Себостьян Прейро, пошёл нахуй отсюда, синессаная свинособака
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Валерий Максимов
Валерий Максимов
Ну шо... Одних панов проучили, теперь за главных, укрохозяев возьмёмся, махалыч - не в счёт. Он - в отсосе)))
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3
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Валерий Максимов
Валерий Максимов
Вооооо!! Махалыч, вроде воспылал и опять соснул, Бинго!)))
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4
0

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