Россия разбила Швецию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России играла с командой Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года, который в эти дни проходит в словацких Кошице и Братиславе.

Подопечные Ильи Воробьева, которые лидируют в группе В, встречались с действующими чемпионами мира на льду "Ондрей Непела Арена" во вторник, 21 мая.

Россия – Швеция КХЛ

Отметим, что в нынешнем году команды дважды встречались в рамках Евротура. Оба раза сильнее были шведы – они праздновали победы 4:2 и 6:4.

ЧМ-2019. Группа В. 7-й тур

Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие.

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