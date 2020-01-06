Россия проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею: спортивные итоги 5 января

Сборная России по хоккею упустила победу в финале молодежного чемпионата мира, а игрок "Динамо" Денис Гармаш покинул клуб.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 5 января.

Кроме того, украинский футболист Александр Зинченко отметился очередным достижением в Англии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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