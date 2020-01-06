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6 января • обновлено в 10:14
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Россия проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею: спортивные итоги 5 января

1.6т
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Сборная России по хоккею упустила победу в финале молодежного чемпионата мира, а игрок "Динамо" Денис Гармаш покинул клуб.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 5 января.

Кроме того, украинский футболист Александр Зинченко отметился очередным достижением в Англии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
UFC Чемпионат мира по хоккею
Персоны
Денис Гармаш Александр Зинченко
Тег
ФК Динамо Киев
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Ох, ну вот и пЭрЭмога!
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