Российского хоккеиста убили за благородство

27-летний Никита Воропаев, выступающий за одну из тамбовских команд Ночной хоккейной лиги, умер не приходя в сознание после двух недель пребывания в коме.

В реанимацию молодой спортсмен попал, после того, как заступился за девушку в одном из баров в центре города. В завязавшейся драке Воропаев получил ряд ударов по голове и потерял сознание. Позже он пришел в себя и сам смог добраться до дома, где парню стало плохо.

Никита Воропаев

Врачи, которые доставили хоккеиста в клинику, диагностировали у него кровоизлияние в мозг и многочисленные переломы костей черепа, сообщает портал С–Э.

Все время, которое парень находился в коме, друзья собирали деньги на дорогостоющую операцию и когда уже необходимая сумма была в наличии, Воропаев умер.

Полиция по горячим следам задержала нападавших, которые оказались жителями Тамбова.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок молодежной команды "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум был убит вскоре после того, как он покинул тренировку.

Как стало известно изданию Infobae, в ресторане на 20-летнего футболиста напали четыре человека и в ходе драки игрок получил ножевое ранение. Когда по вызову приехали полицейские, молодого парня уже увезли в клинику, где не приходя в сознание он умер.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!