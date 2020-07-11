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Российский хоккеист умер после первой тренировки

Максим Богданов
Максим Богданов
Хоккей
1,8 т.
Павел Крутий

Павел Крутий умер от тромбоэмболии легочной артерии.

Хоккеист орского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Южный Урал" Павел Крутий умер на первой тренировке в сезона.

23-летнему нападающему стало плохо во время кросса на десять километров. После осмотра клубный врач вызвал скорую помощь. Предварительная причина смерти — закупорка легочной артерии кровяным сгустком, сообщает Sport24.

ФХР выразила соболезнования родным и близким хоккеиста, назвав его смерть большой потерей.

Крутий выступал за различные клубы ВХЛ с 2017 года. В прошлом сезоне форвард играл за "Сарыарку". В 32 матчах регулярного чемпионата он набрал 11 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне легендарный футболист донецкого "Шахтера "и бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков скончался в России на 84-м году жизни.

Россия
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