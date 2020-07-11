Российский хоккеист умер после первой тренировки

Хоккеист орского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Южный Урал" Павел Крутий умер на первой тренировке в сезона.

23-летнему нападающему стало плохо во время кросса на десять километров. После осмотра клубный врач вызвал скорую помощь. Предварительная причина смерти — закупорка легочной артерии кровяным сгустком, сообщает Sport24.

ФХР выразила соболезнования родным и близким хоккеиста, назвав его смерть большой потерей.

Крутий выступал за различные клубы ВХЛ с 2017 года. В прошлом сезоне форвард играл за "Сарыарку". В 32 матчах регулярного чемпионата он набрал 11 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне легендарный футболист донецкого "Шахтера "и бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков скончался в России на 84-м году жизни.