Пролежал неделю: стали известны подробности суицида легенды советского хоккея

Легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов, который покончил жизнь самоубийством в возрасте 72 лет, совершил попытку суицида еще неделю назад.

По данным российского Пятого канала, пожилой спортсмен был доставлен в четвертое реанимационное отделение Москвы с ранениями в области живота. При этом чемпион мира 1974 года находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя шесть дней после госпитализации Шаталов скончался.

Отметим, что хоккеист, который выступал на позиции защитника, известен по выступлениям за московский ЦСКА и самарские "Крылья советов". На его счету 441 матч и 35 заброшенных шайб в советском первенстве.

Кроме чемпионата мира-1974 Шаталов также выигрывал Кубок европейских чемпионов.

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