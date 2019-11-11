"Пристрелит русский": американский хоккеист снова высмеял РФ

Американский хоккеист Райан Уитни прокомментировал свои слова о КХЛ и российских женщинах, вызвавшие большой резонанс.

Он негативно высказывался о времени, проведенном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а также сравнил россиянок с "чернобыльскими уродами". Теперь американец заявил, что в Россию он больше не вернется, так как его слова были неправильно переданы.

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Райан Уитни globallookpress.com

"Я лишь рассказывал о своем опыте игры в России, о том, что меня там удивило и повеселило. Я, например, критиковал и Эдмонтон, но это отличное место для игры в хоккей. Привык жить в других условиях, поэтому так и высказался резко. Возможно, напрасно, но я так считаю. Надеюсь, что меня за это не пристрелит русский шпион. Ведь у меня есть маленький сын", - сказал Уитни в подкасте Spittin Chiclets, пишет "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, 37-летний американский хоккеист Тим Стэплтон, который играл за российские клубы "Ак Барс", "Нефтехимик", "Металлург", "Спартак", также не понимал многих вещей, происходивших с ним в РФ.

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