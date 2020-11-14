Первая буллитная серия и невероятная победа "Краматорска" над "Днепром"

13 ноября, в рамках 7-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч "Краматорск" принимал херсонский "Днепр". В прошлом туре победитель между этими клубами определился только в овертайме - победу "щукам" принесла шайба Гасникова.

Первый период команды начали достаточно осторожно, долгое время играя без особо острых и опасных моментов. Судьбу первой заброшенной шайбы решило большинство - "щуки" реализовали первое же удаление противника усилиями Ильи Декало.

Во втором периоде команды выдали настоящую голевую перестрелку, заставляя голкиперов все чаще вступать в игру. По ходу следующих 20 минут игры на площадке развернулся триллер, где "Краматорск" трижды отыгрывался, а "Днепр" снова выходил вперед. На точные броски от Никиты Полухина, Артема Сурсова и Эдуарда Гриня дублем ответил Антон Крысанов. Таким образом на второй перерыв команды ушли с равным счетом на табло - 3:3.

Третий период "Краматорск" начал с заброшенной шайбы - Иван Цыпнятов прошил Олега Петрова и впервые вывел свою команду вперед в этом матче. "Щуки" все силы бросили в атаку, обрушив на ворота Михаила Шевчука шквал бросков. Только за 7 минут до конца периода это дало свои плоды - Алексей Зайцев расписался в воротах краматорского клуба и в очередной раз сделал равными цифры на табло, переведя матч в овертайм.

Безголевой овертайм перешел в серию послематчевых бросков, где решающими оказались голы Сурсова и Гриня, что принесло нелегкую победу краматорскому клубу. Отметим, что "щуки" не смогли прошить Шевчука ни разу из пяти попыток. Таким образом, команды разделили 3 очка в пользу "Краматорска", который сотворил очередную сенсацию в чемпионате УХЛ Париматч.

"Краматорск" - "Днепр" 5:4 ПБ (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Декало (Швецов, Зайцев, больш.); 1:1 Полухин (Цыпнятов), 25:45; 1:2 Крысанов (Дорофеев, Швецов), 26:06; 2:2 Сурсов (Полухин, Цыпнятов, больш.), 27:56; 2:3 Крысанов (Швецов, Зайцев, больш.), 31:43; 3:3 Гринь (Жвачкин, Полухин), 34:52; 4:3 Цыпнятов (Сурсов, Панков), 43:35; 4:4 Зайцев (Крысанов), 53:59; 5:4 Сурсов (победный буллит)

Краматорск: Шевчук (Замерец); Таран - Полухин, Воронин - Пахмурин, Зуев - Панков; Кривошапкин - Карпенко (К) - Халин, Цыпнятов - Сурсов - Подзиньш, Геворкян - Гринкевич - Василенков, Гринь (А) - Столяренко - Жвачкин.

Днепр: Петров (Хомутов); Дорофеев - Декало, Макаров (К) - Ратушный, Афанасьев (А) - Матусевич, Кругляков; Швецов - Крысанов - Зайцев, Каракулько - Гасников - Вишняков, Воробьёв - Чернышенко - Брага, Целогородцев (А).