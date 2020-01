Овечкину устроили кровавую стычку

Российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталс" Александру Овечкину разбили в кровь лицо в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард "Нью-Джерси Девилс" Майлс Вуд ехал с высоко поднятой клюшкой и, проезжая мимо Овечкина, ударил россиянина в голову.

Кровавая стычка между игроками произошла в первом периоде встречи. Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона".

Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF