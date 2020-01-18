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18 января • обновлено в 23:00
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Овечкину устроили кровавую стычку

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Российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталс" Александру Овечкину разбили в кровь лицо в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард "Нью-Джерси Девилс" Майлс Вуд ехал с высоко поднятой клюшкой и, проезжая мимо Овечкина, ударил россиянина в голову.

Кровавая стычка между игроками произошла в первом периоде встречи. Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона".

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Как сообщал OBOZREVATEL, рефери матча НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Бостон Брюинз" был доставлен в больницу после того, как Александр Овечкин сильно толкнул его в игровом эпизоде.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
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