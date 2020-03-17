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17 марта • обновлено в 19:56
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Официально: чемпионат мира по хоккею-2020 отменен

2.4т
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Чемпионат мира по хоккею не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил вице-президент Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) Калерво Куммола.

84-й по счёту мундиаль должен был пройти с 8 по 24 мая 2020 года в одиннадцатый раз в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.

При этом Цюрих должен был принимать чемпионат в четвёртый раз (последний проходил здесь в 2009 году), а Лозанна лишь во второй раз и единственный чемпионат состоялся здесь почти 60 лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители IIHF обсуждали вопрос с переносом чемпионата мира по хоккею-2020 из Швейцарии в российский Сочи из-за вспышки коронавируса. Несмотря на желание РФ мировое первенство не будет перенесено из Швейцарии в Россию.

Напомним, что 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ, который проходил в Словакии, в городах Братислава и Кошице, с 10 по 26 мая 2019 года в сенсационном финале выиграла сборная Финляндии.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Швейцария
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