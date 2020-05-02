Хоккеист сборной Украины перешел в российский "Рубин"

Украинский защитник Игорь Мережко в сезоне 2020/21 подписал контракт с тюменским "Рубином" и продолжит выступления в Высшей хоккейной лиге России.

В минувшем сезоне хоккеист выступал в составе ташкентского "Хумо", однако клуб принял решение не принимать участие в следующем сезоне ВХЛ. В узбекском клубе защитник сыграл 54 матча и набрал 14 (1+13) очков.

Игорь – уроженец Харькова. В 17 лет он попал за океан, играя в Канаде в Западной хоккейной лиге (WHL) за клуб "Летбридж". Там Мережко провёл четыре сезона.

24-летний Мережко – игрок сборной Украины, за которую выступал на чемпионате мира-2019 и в квалификации на Игры-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник донецкого "Шахтера" продолжит карьеру в чемпионате России. 22-летний футболист "горняков" подписал полноценный контракт с казанским "Рубином".

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