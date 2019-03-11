Хоккеист сборной России взбунтовался против Путина

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин возмущенно оценил митинг за свободный интернет, прошедший в Москве 10 марта.

Артемий Панарин Instagram

"Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?" — написал хоккеист сборной России под фотографией с митинга.

Этот поступок спортсмена вызвал бурную поддержку в комментариях. Пользователи восхищаются гражданской позицией своего соотечественника.

"Молодчик Панара, всё красиво сказано", "Молодец Артемий. Не боишься сказать правду, поддержать народ", "Артемий ты настоящий гражданин, уважаю", "Панара, красавец! Не то, что беззубый путинолиз овечкин", "Красава Тема, не то что Овечкин со своей путинитим", - пишут юзеры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские болельщики затравили лучшего хоккеиста РФ Александра Овечкина за раболепское унижение перед Путиным.

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