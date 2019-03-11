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/Новости хоккея

Хоккеист сборной России взбунтовался против Путина

1.7тЧитать материал на украинском

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин возмущенно оценил митинг за свободный интернет, прошедший в Москве 10 марта.

Артемий Панарин

Артемий Панарин

Instagram

"Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?" — написал хоккеист сборной России под фотографией с митинга.

Этот поступок спортсмена вызвал бурную поддержку в комментариях. Пользователи восхищаются гражданской позицией своего соотечественника.

"Молодчик Панара, всё красиво сказано", "Молодец Артемий. Не боишься сказать правду, поддержать народ", "Артемий ты настоящий гражданин, уважаю", "Панара, красавец! Не то, что беззубый путинолиз овечкин", "Красава Тема, не то что Овечкин со своей путинитим", - пишут юзеры.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские болельщики затравили лучшего хоккеиста РФ Александра Овечкина за раболепское унижение перед Путиным.

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Персона
Артемий Панарин
Место
Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло...придурки украинцы...нам...россиянам майдан не нужен...привет панарину))
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минин евген
минин евген
не надо кацапью никакого интернета, пусть пиздуют в чебурнет.
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