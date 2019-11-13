Канадский экс-хокеист магнитогорского "Металлурга" Джейми Макленнан сравнил свою жизнь во время работы в России с пребыванием в тюрьме.

Макленнан и пейзаж Магнитогорска

Макленнан получил предложение от российской команды летом 2007 года. Он заявил, что не смог отказаться из-за "невероятных денег": большая зарплата, четыре тысячи долларов за победу, бонусы за сухие матчи, все это наличными, плюс бесплатные перелеты бизнес-классом.

"Но мне надо было жить в России… Это сравнимо с нахождением в тюрьме на протяжении шести месяцев. Я продержался шесть недель…" — заявил хоккеист в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna.

Макленнан рассказал, что его одноклубники курили прямо в автобусе, который вез их из аэропорта, а их водителю угрожал пистолетом человек из другого автомобиля.

Ранее о своей жизни в России рассказал американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за "Сочи" в 2014-2015 годах. Он заявил, что в России женщины либо шикарные, как теннисистка Анна Курникова, либо "полные замарашки" и "чернобыльские уроды с тремя глазами".

Позже канадский экс-нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Тальбо крайне негативно вспомнил о своем этапе карьеры в России, назвав Магнитогорск "самы ср*ным местом" в мире.

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