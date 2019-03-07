"Белый Барс" уверенно вышел в полуфинал УХЛ

В Белой Церкви состоялся второй поединок четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между "Белым Барсом" и МХК "Динамо". Отметим, что ранее стала известна первая пара полуфиналов плей-офф– "Кременчук" разыграет путёвку в финал с "Днепром".

В первой двадцатиминутке, несмотря на игровое преимущество "Белого Барса", команды сумели по разу отличиться в воротах друг друга. Точные броски на счету Даниила Печерских и Владимира Чердака.

Вторая двадцатиминутка развивалась по схожему сценарию. Одна команда практически все время проводила в атаке, а вторая отвечала опасными контратаками. Лишь за три минуты до конца периода "Белый Барс" сумел выйти вперед и обеспечить себе хоть и шаткое, но преимущество.

"Белый Барс" обыграл "Динамо" УХЛ

В заключительной трети поединка белоцерковский клуб усилиями Артёма Гребеника забросил еще одну шайбу и добыл уверенную победу в матче. В свою очередь, "динамовцы" так и не смогли ещё раз прошить Кирилла Кучера, чтобы отыграться.

Таким образом, эта победа позволила белоцерковцам выйти в полуфинал плей-офф УХЛ- Пари-Матч, где они встретятся с действующим чемпионом Украины "Донбассом".

"Белый Барс" – МХК "Динамо" 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Печерских (Арабов - больш.), 16:30, 1:1 Чердак (Олейник), 17:08, 2:1 Панченко (Ружников, Гребеник), 37:09, 3:1Гребеник (Тимченко, Печерских), 49:50.

Белый Барс: Кучер (Качула); Логач - Ядловский (А), Васильев - Таран (А), Гребеник - Грицюк, Гриценко; Куцевич - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Арабов - Печерских - Тимченко, Дурдыев - Панов.

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Скрипец - Фирсов, Лисин - Поддубный, Наливайко - Бабчук; Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник (А), Худяков - Праведный - Геворкян, Халин - Сиротенко - Пойманов, Колядинский - Гайдамака.

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