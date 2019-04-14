21 матч, 105 шайб, характер дебютанта и победа "Донбасса" – итоги УХЛ

12 апреля на дружковской арене "Альаир" состоялся заключительный финальный матч плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого "Донбасс" одолел "Днепр" со счетом 4:1 и с таким же счетом в серии завоевал седьмое в истории клуба чемпионство.

Решающая часть чемпионата УХЛ-Пари-Матч окончена, победители и призёры награждены соответственными медалями, а пресс-служба Украинской хоккейной лиги подготовила специальный материал о том, каким был плей-офф в ярком сезоне 2018/19.

В общей сложности во втором этапе чемпионата был сыгран 21 матч – четыре четвертьфинальных матча, 12 – полуфинальных поединков и ещё пять матчей пришлось на финал плей-офф. За 21 встречу команды в сумме забросили 105 шайб: больше всего – 40 – в ворота противника отправил "Донбасс", обогнав ближайшего конкурента "Днепр" на 5 пунктов.

Больше всего матчей во втором этапе чемпионата провел дебютант текущего розыгрыша УХЛ-Пари-Матч "Днепр", который сыграл 14 поединков. Сначала в четвертьфинале "щуки", не понеся никаких потерь, всухую обыграли столичных "Ледяных Волков". А вот полуфинал оказался не таким лёгким для коллектива Дмитрия Пидгурского – соперником херсонцев в следующем раунде стал опытный "Кременчук", который не уступал в 1/2 финала на протяжении последних трёх лет.

Как и ожидалось, серия вышла яркой и непредсказуемой, а финалист плей-офф определился только в седьмом полуфинальном поединке. "Днепру" со счетом в серии 4:3 удалось обыграть, лидирующего по всем параметрам, "Кременчук" и сенсационно, в первый же для команды сезон, пройти в финал.

В финале команде из Херсона не хватило опыта по сравнению с многолетним лидером "Донбассом" и со счетом в серии 1:4 херсонцы завоевали серебряные комплекты наград.

Всего в плей-офф "Днепр" забросил 35 шайб, пропустив при этом 26 голов, в очередной раз подтвердив, что эта команда обладает лучшей линией защиты в чемпионате. Лучшим бомбардиром клуба (и вторым в общем гонке) стал белорусский форвард Иван Дунаев, который набрал 14 (4+10) очков, второе место занял Кирилл Бондаренко с 13 (5+8) баллами, а на тройку лидеров замыкнул Алексей Янишевский с 9 (3+6) очками.

На четыре поединка меньше сыграл чемпион Украины "Донбасс". Заняв первое место в регулярном чемпионате и начав плей-офф со стадии полуфинала, дончане провели 10 матчей. В 1/2 финала соперником "Донбасса" стал "Белый Барс", который уступил со счетом 1:4 и, получив бронзовые медали, завершил свои выступления в плей-офф.

В финале с "Донбассом" за золото чемпионата сразился "Днепр", однако команда Сергея Витера смогла победить напор и характер противника, выиграв чемпионский титул. И хоть дончане уступили "щукам" в стартовом матче финала, однако команда смогла выиграть четыре матча кряду и со счетом в серии 4:1 завоевать седьмой чемпионский титул.

Лучшим бомбардиром команды, а также MVP плей-офф, заслуженно стал капитан Виктор Захаров, который набрал 16 (6+10) баллов. Второе место разделили Виталий Лялька и Тигран Манукян с 12 баллами, а третью строчку занял Илья Коренчук с 11 (6+5) пунктами.

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Бронзовые медалисты чемпионата УХЛ-Пари-Матч "Кременчук" и "Белый Барс" сыграли по 7 поединков. У кременчужан, которые заняли второе место в "регулярке" и пропустили стадию четвертьфинала, все 7 матчей пришлись на полуфинальную серию с "Днепром".

В этих изматывающих встречах "горожанам" не хватило всего одной победы до заветного финала и со счетом в серии 3:4 команда Александра Савицкого завершила свои выступления в чемпионате.

Лучшими среди нападающих в кременчугском клубе стали Иван Савченко и Алексей Ворона, которые записали себе в актив по 5 очков, второе место разделили Тимур Гриценко и Владислав Грицких с 4 баллами, а третью строчку занял Алексей Зайцев с 3 (1+2) очками.

"Белый Барс" сыграл 2 матча в четвертьфинале плей-офф против МХК "Динамо" и с сухим счетом в серии прошёл на стадию 1/2 финала. Во втором раунде соперником "барсов" стал "Донбасс", который был настроен как можно скорее выиграть место в финале. Белоцерковцам удалось зацепить только один поединок и со счетом в серии 1:4 коллектив Константина Буценко завоевал бронзу чемпионата.

Лучшим бомбардиром команды стал Владислав Куцевич, который набрал 7 (2+5) баллов, вторым идёт Назар Ружников с 5 (2+3) очками, а третью строчку разделили Ринат Дурдыев и Богдан Арабов с 4 пунктами.

Наименьшее количество матчей в плей-офф – 2 – сыграли столичные "Ледяные Волки" и харьковское МХК "Динамо". Оба матча у команд припали на стадию четвертьфиналов плей-офф.

Соперником киевского клуба стал новичок херсонский "Днепр", которому "Волки" проиграли оба поединка и завершили выступления в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч. Наибольшее количество баллов в команде набрали Алексей Овчинников и Игорь Боронило, которые отметились единственной шайбой киевлян в ворота Олега Петрова.

МХК "Динамо" в четвертьфинале сразился с белоцерковским "Белом Барсом". Харьковчане так же, как и "Волки", уступили в обоих матчах 1/4 финала и пропустили "барсов" в полуфинал плей-офф. Лучшими форвардами харьковчан стали Владимир Чердак и Никита Олейник, которые набрали по одному результативному баллу.

Лучшим голкипером по итогам второго этапа чемпионата стал Богдан Дьяченко, который в 10 матчах пей-офф отбил 94.4% бросков и заработал коэффициент надёжности 1.70. Второе место занял Олег Петров, отбив 94.2%, с коэффициентом надёжности 1.71.

Таким образом по итогам решающей части чемпионата чемпионский титул завоевал донецкий "Донбасс", а серебряный комплект наград выиграл дебютант чемпионата "Днепр".

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