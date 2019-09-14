Названы возможные причины госпитализации Шумахера

Профессор Мишель Пуко высказался о причинах госпитализации семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера в парижскую клинику.

Пуко заявил, что лечение стволовыми клетками может быть нацелено на устранение воспалительного процесса в сердце.

"Учитывая место госпитализации, кажется, речь не идет о мозге. Во всей Франции не было официальных экспериментов в этой области", — отметил он в интервью La Gazzetta dello Sport.

Эксперт добавил, что раньше стволовые клетки применяли при болезни Альцгеймера, но пока их никогда не использовали для лечения мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей

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