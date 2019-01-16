Герб Украины на автогонках в Монако произвел фурор в соцсетях

Гоночный инженер французской команды Renault голландец Дейдерик Киндс использует папки с украинским гербом.

На украинскую символику, мелькнувшую в эфире трансляций гонок Европейской серии Формулы Renault из Монако, обратил внимание медиаэксперт Александр Глущенко. За несколько дней его пост с фотографиями собрал огромное число комментариев и перепостов.

facebook.com/alex.gluschenko

facebook.com/alex.gluschenko

facebook.com/alex.gluschenko

facebook.com/alex.gluschenko

Позже Киндс сам объяснил, как украинские папки попали на соревнования.

"Когда я был в Киеве, я попросил мою любимую украинскую жену Юлию купить что-нибудь, куда можно было б положить мои бумаги. Так у меня появились эти папки с надписью "Справа". Мой подопечный Кристиан Ландгард в своем дебютном сезоне занял второе место, так что это хорошие папки", - написал голландец на своей странице в Facebook.

Дейдерик Киндс facebook.com/alex.gluschenko

Юлия

Дейдерик Киндс (слева) - Кристиан Ландгард facebook.com/alex.gluschenko

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