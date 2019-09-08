Где смотреть Гран-при Италии: расписание трансляций Формулы-1

В этот уикэнд 7-8 сентября, состоится четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Италии пройдет на легендарном автодроме в Монце.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

Квалификация:

7 сентября, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine.

В записи: 21:30 - "Setanta Sports 2", 8 сентября в 04:00 "Setanta Sports Ukraine".

Гонка:

8 сентября, 15:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

В записи: 9 сентября, 03:30 "Матч ТВ", 10 сентября 15:50 - "Матч! Арена".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября в Спа-Франкоршам завершился тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Бельгии выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, добыв первую победу в своей карьере.

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