Главная Новости
8 сентября • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости Формулы-1

Где смотреть Гран-при Италии: расписание трансляций Формулы-1

Где смотреть Гран-при Италии: расписание трансляций Формулы-1
Гонка пройдет на легендарном автодроме в Монце
6.5т Читать материал на украинском

В этот уикэнд 7-8 сентября, состоится четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Италии пройдет на легендарном автодроме в Монце.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

НОВОСТИ
Состояние Шумахера значительно изменилось: раскрыты подробности

Квалификация:

7 сентября, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine.

В записи: 21:30 - "Setanta Sports 2", 8 сентября в 04:00 "Setanta Sports Ukraine".

Гонка:

8 сентября, 15:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

В записи: 9 сентября, 03:30 "Матч ТВ", 10 сентября 15:50 - "Матч! Арена".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября в Спа-Франкоршам завершился тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Бельгии выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, добыв первую победу в своей карьере.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel