Где смотреть Гран-при Италии: расписание трансляций Формулы-1

В этот уикэнд 7-8 сентября, состоится четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Италии пройдет на легендарном автодроме в Монце.
Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".
Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.
Квалификация:
7 сентября, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine.
В записи: 21:30 - "Setanta Sports 2", 8 сентября в 04:00 "Setanta Sports Ukraine".
Гонка:
8 сентября, 15:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".
В записи: 9 сентября, 03:30 "Матч ТВ", 10 сентября 15:50 - "Матч! Арена".
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября в Спа-Франкоршам завершился тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
Гран-при Бельгии выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, добыв первую победу в своей карьере.
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