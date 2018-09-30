Феттель проигнорировал Путина на Гран-при Формулы-1 в России

Немецкий пилот итальянской команды Ferrari Себастьян Феттель не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину. Эпизод случился в Сочи перед торжественной церемонией награждения после 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1.

На видео видно, как в специальную раздевалку пилотов, где уже находится Путин с другими официальными лицами, по очереди входят гонщики. Первым зашли Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон из Merсedes. Финн и британец по очереди поздоровались со всеми чиновниками. Третьим в раздевалку зашел Феттель и немного постояв на входе направился к полотенцам и воде.

Напомним, что из-за командного решения Mercedes Гран-при России на финише превратился в "похоронную церемонию".