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Феттель проигнорировал Путина на Гран-при Формулы-1 в России

5.6тЧитать материал на украинском

Немецкий пилот итальянской команды Ferrari Себастьян Феттель не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину. Эпизод случился в Сочи перед торжественной церемонией награждения после 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1.

На видео видно, как в специальную раздевалку пилотов, где уже находится Путин с другими официальными лицами, по очереди входят гонщики. Первым зашли Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон из Merсedes. Финн и британец по очереди поздоровались со всеми чиновниками. Третьим в раздевалку зашел Феттель и немного постояв на входе направился к полотенцам и воде.

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Напомним, что из-за командного решения Mercedes Гран-при России на финише превратился в "похоронную церемонию".

Персоны
Владимир ПутинСебастьян Феттель
Место
РоссияСочи
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Героя Украины ему уже дали? Это же однозначно великая перемога!!!
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