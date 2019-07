Звездного футболиста нашли пьяным без сознания

Звезда "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на пляже, отдыхая на греческом острове Миконосе.

Как сообщает The Sun, английский футболист отдыхал вместе со своей подругой Руби Мэй. Игроку стало плохо, после чего он упал на шезлонг. Девушка не сразу оценила ситуацию и лишь спустя какое-то время позвала на помощь.

Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger https://t.co/FbY4NZyByf pic.twitter.com/u6HfFFE4vK