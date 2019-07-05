Звездного футболиста нашли пьяным без сознания

Звезда "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на пляже, отдыхая на греческом острове Миконосе.

Как сообщает The Sun, английский футболист отдыхал вместе со своей подругой Руби Мэй. Игроку стало плохо, после чего он упал на шезлонг. Девушка не сразу оценила ситуацию и лишь спустя какое-то время позвала на помощь.

Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger https://t.co/FbY4NZyByf pic.twitter.com/u6HfFFE4vK — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 5, 2019

Двое мужчин помогли Алли подняться и перелечь в тень, чтобы отдохнуть. Отмечается, что игрок потерял сознание из-за того, что во время празднования дня рождения подруги употребил много алкоголя.

Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Деле Алли в 90 миллионов евро - по этому показателю он входит в топ-20 в мире.

В прошлом сезоне Алли в составе "Тоттенхэма" вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" - 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной России устроил пьяный скандал и был арестован.

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