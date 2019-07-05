ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Звездного футболиста нашли пьяным без сознания

2.7тЧитать материал на украинском

Звезда "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на пляже, отдыхая на греческом острове Миконосе.

Как сообщает The Sun, английский футболист отдыхал вместе со своей подругой Руби Мэй. Игроку стало плохо, после чего он упал на шезлонг. Девушка не сразу оценила ситуацию и лишь спустя какое-то время позвала на помощь.

Двое мужчин помогли Алли подняться и перелечь в тень, чтобы отдохнуть. Отмечается, что игрок потерял сознание из-за того, что во время празднования дня рождения подруги употребил много алкоголя.

Новости
"Наполовину пьяный": тренер "Ливерпуля" рассказал о победе в Лиге чемпионов

Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Деле Алли в 90 миллионов евро - по этому показателю он входит в топ-20 в мире.

В прошлом сезоне Алли в составе "Тоттенхэма" вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" - 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной России устроил пьяный скандал и был арестован.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Место
Греция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Закон Порядок
Закон Порядок
под сильным градусом потерял сознание на пляже-это как.градус падения или градус (температура) или все таки градус бухла.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel