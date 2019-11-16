Знаменитый тренер получил письмо с угрозами и пулей

Главный тренер миланского футбольного клуба "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей.

Как сообщает Corriere della sera, полиция уже начала расследование и пообещала специалисту предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы "Интера". Власти серьезно отнеслись к этому инциденту, так как в Италии это популярный способ запугивания политиков и известных людей.

Proiettile in busta a Conte: decisa la vigilanza per il tecnico dell’Inter https://t.co/lSIQ4oPfuT — Corriere della Sera (@Corriere) November 16, 2019

В тоже время по мнению издания, отправленное тренеру письмо - это всего лишь розыгрыш, несмотря на то, что Конте враждует с фанатами "Ювентуса" – те не простили экс-игроку и тренеру переход в стан принципиального соперника.

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