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16 ноября • обновлено в 10:43
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Знаменитый тренер получил письмо с угрозами и пулей

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Главный тренер миланского футбольного клуба "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей.

Как сообщает Corriere della sera, полиция уже начала расследование и пообещала специалисту предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы "Интера". Власти серьезно отнеслись к этому инциденту, так как в Италии это популярный способ запугивания политиков и известных людей.

В тоже время по мнению издания, отправленное тренеру письмо - это всего лишь розыгрыш, несмотря на то, что Конте враждует с фанатами "Ювентуса" – те не простили экс-игроку и тренеру переход в стан принципиального соперника.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 12-м туре чемпионата Германии по футболу на матче "Фрайбург" - "Айнтрахт" защитник гостей Давида Абрахама намеренно сбил наставника соперников Кристиана Штрайха с ног.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Италия Милан
Тег
ФК Интер
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