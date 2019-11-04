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4 ноября • обновлено в 15:32
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Знаменитому футболисту сломали ногу в матче АПЛ: появились подробности

2.3т Читать материал на украинском

Футбольный клуб "Эвертон" опубликовал подробности страшной травмы португальского игрока Андре Гомеша, которую он получил в игре против "Тоттенхэма" в рамках 11 тура Премьер-лиги.

Андре Гомеш

Андре Гомеш

Как говорится в заявлении ливерпульского клуба, 4 ноября игроку предстоит операция на поврежденной лодыжке. Обследование в медицинском учреждении подтвердило у Гомеша наличие перелома правой лодыжки со смещением.

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О сроках восстановления португальского полузащитника будет объявлено после проведения хирургического вмешательства.

Травма Андре Гомеша

Травма Андре Гомеша

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче чемпионата Англии "Эвертон" - "Тоттенхэм" футболист хозяев Андре Гомеш получил страшную травму после столкновения с полузащитником лондонского коллектива Сон Хын Мином.

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Место
Англия Ливерпуль
Тег
ФК Эвертон
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