Знаменитому футболисту сломали ногу в матче АПЛ: появились подробности

Футбольный клуб "Эвертон" опубликовал подробности страшной травмы португальского игрока Андре Гомеша, которую он получил в игре против "Тоттенхэма" в рамках 11 тура Премьер-лиги.
Андре Гомеш
Как говорится в заявлении ливерпульского клуба, 4 ноября игроку предстоит операция на поврежденной лодыжке. Обследование в медицинском учреждении подтвердило у Гомеша наличие перелома правой лодыжки со смещением.
📝 | An injury update on @aftgomes.— Everton (@Everton) 3 ноября 2019 г.
We'll be with you all the way, Andre. 💙 #EFC pic.twitter.com/1OSatH4ljd
О сроках восстановления португальского полузащитника будет объявлено после проведения хирургического вмешательства.
Травма Андре Гомеша
Как сообщал OBOZREVATEL, в матче чемпионата Англии "Эвертон" - "Тоттенхэм" футболист хозяев Андре Гомеш получил страшную травму после столкновения с полузащитником лондонского коллектива Сон Хын Мином.
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!