Знаменитому футболисту сломали ногу в матче АПЛ: появились подробности

Футбольный клуб "Эвертон" опубликовал подробности страшной травмы португальского игрока Андре Гомеша, которую он получил в игре против "Тоттенхэма" в рамках 11 тура Премьер-лиги.

Как говорится в заявлении ливерпульского клуба, 4 ноября игроку предстоит операция на поврежденной лодыжке. Обследование в медицинском учреждении подтвердило у Гомеша наличие перелома правой лодыжки со смещением.

