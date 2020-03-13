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13 марта • обновлено в 14:01
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Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины: стало известно, с кем сыграет "Динамо"

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В пятницу, 13 марта, состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины по футболу. Соперником киевского "Динамо" станет сельский клуб "Минай" из Ужгородской области.

На официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ) появилось видео этой процедуры.

Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины по футболу

Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины по футболу

UA-Football

Кубок Украины. Пары полуфиналистов:

"Минай" – "Динамо"

"Мариуполь" – "Ворскла"

Финалисты турнира определятся по итогам одной встречи между командами. Полуфинальные поединки запланированы на 15 апреля, а решающий матч должен состояться 13 мая.

Отметим, что "Минай" является единственной командой не из украинской Премьер-лиги на этой стадии соревнований. Ужгородский клуб ведет борьбу за выход в элитный дивизион, находясь на четвертом месте в Первой лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале "Динамо" с огромным трудом одолело "Александрию", а "Минай" в драматичном матче победил "Ингулец".

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Тема
Кубок Украины по футболу
Теги
ФК Мариуполь ФК Ворскла ФК Динамо Киев
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