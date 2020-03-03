Жеребьевка Лиги наций 2020/21: определились возможные соперники сборной Украины

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме в 19:00 по киевскому времени состоится жеребьевка Лиги наций 2020/21, в которой примет участие и сборная Украины.

В этом розыгрыше турнира наша команда будет участвовать в элитном дивизионе, выиграв свою группу в дивизионе B благодаря победам над Чехией и Словакией. Сборная Украины попала в третью корзину вместе с Боснией и Герцеговиной, Швецией и Данией, поэтому точно не сыграет с ними.

Лига наций glavred.info

Полный состав корзин выглядит следующим образом:

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария;

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия;

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Швеция, Дания;

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Отметим, что победители каждой из четырех групп выходят в полуфинал Лиги наций, а команды, занявшие последние места, вылетают в дивизион B.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА анонсировал изменения в регламенте Лиги наций, которые произойдут начиная со следующего розыгрыша в сезоне-2020/21.

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