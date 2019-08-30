Жеребьевка Лиги Европы: расклады для "Динамо" и "Александрии"

Определились все вероятные соперники двух украинских команд - "Динамо" и "Александрии" - на жеребьевке основного раунда Лиги Европы.

Всего в групповой стадии примут участие 48 команд, которые будут распределены на 12 групп по 4 клуба в каждой.

Украина будет представлена двумя командами - вице-чемпионом страны "Динамо" и третьим призером "Александрией", которая впервые попала в групповой турнир.

Киевляне благодаря высокому клубному рейтингу находятся в первой корзине и точно не встретятся в осенней части соревнований с такими фаворитами ЛЕ, как "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Севилья", "Рома" или "Лацио". А вот "Александрия"находится в невыигрышной ситуации и будет сеяться из последней четвертой корзины.

Полный состав корзин:

Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).

Корзина 2: ПСВ (Голландия), "Краснодар" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Германия).

Корзина 3: "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Голландия), "Хетафе" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул" (Турция), АЗ (Голландия), "Трабзонспор" (Турция).

Корзина 4: "Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Витория Гимараэш" (Португалия), ЧФР (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Эспаньол" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия).

Отметим, что команды из одной ассоциации не могут попасть в одну группу, то есть "Александрия" точно не выпадет "Динамо". Кроме того, УЕФА по-прежнему разводит на жеребьевках украинские и российские клубы.

Напомним, жеребьевка группового турнира Лиги Европы состоится 30 августа, начало – в 14.00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее донецкий "Шахтер" узнал соперников по Лиге чемпионов.

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