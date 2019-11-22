Жеребьевка Евро-2020: стали известны пары стыковых матчей отбора

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в пятницу, 22 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей отбора к Евро-2020.

Организаторами турнира на основе результатов Лиги наций были определены пары полуфиналистов и финалистов четырех лиг турнира:

Евро-2020

Путь А

Полуфинал 1: Исландия – Румыния

Полуфинал 2: Болгария – Венгрия

Путь В

Полуфинал 1: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Полуфинал 2: Словакия - Ирландия

Путь С

Полуфинал 1: Шотландия – Израиль

Полуфинал 2: Норвегия – Сербия

Путь D

Полуфинал 1: Грузия – Беларусь

Полуфинал 2: Северная Македония – Косово

Полуфинальные поединки состоятся 26 марта будущего года, а битвы за путевки на Евро – 31-го.

Отметим, что уже точно известно, что победитель пути С сыграет на Евро-2020 в одной группе со сборной Англии, а триумфатор плей-офф лиги В отправится к компанию к Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины заняла место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020. При этом соперником "желто-синих" точно будет команда Нидерландов.

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