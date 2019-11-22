Главная Новости
22 ноября • обновлено в 14:14
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Жеребьевка Евро-2020: стали известны пары стыковых матчей отбора

802
Читать материал на украинском

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в пятницу, 22 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей отбора к Евро-2020.

Организаторами турнира на основе результатов Лиги наций были определены пары полуфиналистов и финалистов четырех лиг турнира:

Новости
"Они нас ненавидят": легенда "Спартака" возмутился из-за матча Украина – Россия на Евро-2020

Евро-2020

Евро-2020

Путь А
Полуфинал 1: Исландия – Румыния
Полуфинал 2: Болгария – Венгрия

Путь В
Полуфинал 1: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
Полуфинал 2: Словакия - Ирландия

Путь С
Полуфинал 1: Шотландия – Израиль
Полуфинал 2: Норвегия – Сербия

Путь D
Полуфинал 1: Грузия – Беларусь
Полуфинал 2: Северная Македония – Косово

Полуфинальные поединки состоятся 26 марта будущего года, а битвы за путевки на Евро – 31-го.

Отметим, что уже точно известно, что победитель пути С сыграет на Евро-2020 в одной группе со сборной Англии, а триумфатор плей-офф лиги В отправится к компанию к Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины заняла место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020. При этом соперником "желто-синих" точно будет команда Нидерландов.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Евро-2020 жеребьевка Евро-2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги